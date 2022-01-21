Больницы переводят медиков на полставки, чтобы не повышать им зарплату, — Радуцкий

Руководители учреждений утверждают, что на выплату врачам по 20 тыс. грн нет средств. Профильный комитет Рады пообещал отреагировать на жалобы медперсонала по этому поводу.

Ряд руководителей украинских медицинских учреждений пытаются принудительно перевести врачей и средний медперсонал на 0,5 или 0,75 ставки, чтобы не платить им зарплату в полном объеме, размер которой был повышен до 20 тыс. грн и 13,5 тыс. грн соответственно. Глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат из "Слуги народа" Михаил Радуцкий пообещал реагировать на такие инциденты на уровне возглавляемого им органа. Об этом политик написал в своем телеграм-канале в пятницу, 21 января.

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По словам нардепа, Комитет и он лично получает сообщения о том, что руководство больниц под предлогом отсутствия денег у учреждения, принуждает сотрудников перевестись на неполную ставку, хотя они продолжают "выполнять тот объем работы, что и раньше". Радуцкий заявил, что Министерство здравоохранения уже призвало пострадавших от действий руководителей медиков жаловаться в региональные управления Государственной службы Украины по вопросам труда.

"Если проверка подтвердит такой факт, то руководитель заведения будет оштрафован на 65 тыс. грн за каждого работника. Важно, что в ходе проверки Гоструд не разглашает личность заявителя", — объяснил политик.

Также Радуцкий предложил медикам в случае незаконных действий со стороны руководства обращаться в Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации. Нардеп заявил, что для реагирования на нарушения в медучреждениях будут подключены Министерство внутренних дел, Национальная служба здоровья Украины, Минздрав и руководства областных государственных администраций.

"Если руководство медицинского учреждения действительно не понимает, как даже при условии увеличения тарифов обеспечить повышение зарплат – необходимо обращаться за помощью к местным властям, НСЗУ и Минздраву и совместно искать пути решения проблемы", — заявил Радуцкий, добавив, что компенсировать свою неэффективность за счет интересов работников Комитет руководителям медучреждений не позволит.

[ + – ] Радуцкий отреагировал на занижение зарплат медикам

Напомним, минимальную зарплату врачей и сотрудников медучреждений с высшим немедицинским образованием, которые допущены к медицинской работе, повысили до 20 тыс. грн 1 января 2022 года. Также месячный оклад среднего медперсонала с этой даты составляет 13,5 тыс. грн.

Также мы писали о том, что министр внутренних дел Денис Монастырский пообещал повысить зарплату полицейским на 10% с февраля 2022 года.