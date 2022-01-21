Лікарні переводять медиків на пів ставки, щоб не підвищувати їм зарплату, — Радуцький

Керівники установ стверджують, що на виплату лікарям по 20 тис. грн. немає коштів. Профільний комітет Ради пообіцяв відреагувати на скарги медперсоналу щодо цього.

Низка керівників українських медичних закладів намагаються примусово перевести лікарів і середній медперсонал на 0,5 або 0,75 ставки, щоб не платити їм зарплату в повному обсязі, розмір якої було підвищено до 20 тис. грн та 13,5 тис. грн відповідно. Голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат із "Слуги народу" Михайло Радуцький пообіцяв реагувати на такі інциденти на рівні органу, який він очолює. Про це політик написав у своєму телеграм-каналі в п'ятницю, 21 січня.

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За словами нардепа, Комітет і він особисто отримує повідомлення про те, що керівництво лікарень під приводом відсутності грошей в установи змушує співробітників перевестися на неповну ставку, хоча вони продовжують "виконувати той обсяг роботи, що й раніше". Радуцький заявив, що Міністерство охорони здоров'я вже закликало керівників медиків, які постраждали від дій, скаржитися в регіональні управління Державної служби України з питань праці.

"Якщо перевірка підтвердить такий факт, то керівника закладу буде оштрафовано на 65 тис. грн за кожного працівника. Важливо, що в процесі перевірки Держпраця не розголошує особистість заявника", — пояснив політик.

Також Радуцький запропонував медикам у разі незаконних дій з боку керівництва звертатись до Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації. Нардеп заявив, що для реагування на порушення у медустановах буде підключено Міністерство внутрішніх справ, Національну службу здоров'я України, МОЗ та керівництво обласних державних адміністрацій.

"Якщо керівництво медичної установи справді не розуміє, як навіть за умови збільшення тарифів забезпечити підвищення зарплат — необхідно звертатися за допомогою до місцевої влади, НСЗУ та МОЗ і спільно шукати шляхи вирішення проблеми", — заявив Радуцький, додавши, що компенсувати свою неефективність за рахунок інтересів працівників Комітет керівникам медустанов не дозволить.

[ + – ] Радуцький відреагував на заниження зарплат медикам

Нагадаємо, мінімальну зарплату лікарів і співробітників медустанов із вищою немедичною освітою, які допущені до медичної роботи, підвищили до 20 тис. грн 1 січня 2022 року. Також місячний оклад середнього медперсоналу із цієї дати становить 13,5 тис. грн.

Також ми писали про те, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пообіцяв підвищити зарплатню поліцейським на 10% із лютого 2022 року.