Начальству лікарень загрожує штраф у 65 тис. грн за переведення медиків на пів ставки, — Ляшко

МОЗ та Держпраці проведуть перевірки медустанов, звідки надходять скарги щодо виплати підвищеної зарплати у неповному обсязі.

Міністерство охорони здоров'я та Державна служба України з питань праці проведуть перевірки медичних установ щодо виплати лікарям підвищеної зарплати у зв'язку з наявною практикою переведення персоналу лікарень на пів ставки. Про це у своєму Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Голова МОЗ закликав медиків, яких керівництво лікарень, порушуючи закон, примусово перевело на пів ставки із збереженням навантаження, звертатися зі скаргою до регіонального управління Держпраці. Ляшко додав, що Держпраця має провести перевірку медустанови у разі отримання відповідного звернення.

Якщо внаслідок перевірки факт порушення буде зафіксовано, медичній установі загрожує штраф у розмірі 65 тисяч гривень за кожного працівника, якого перевели на неповну ставку, наголосив міністр.

Ляшко уточнив, що інспектори не мають права розголошувати, хто саме подав скаргу, а також повідомляти керівництву лікарні, що перевірка проводиться у зв’язку з отриманням звернення.

Найближчим часом МОЗ та Держпраці відпрацюють доручення щодо проведення інспекцій в установах первинної та швидкої допомоги, оскільки вони, за словами Ляшка, вже повністю отримали виплати від Національної служби здоров'я України. Також під перевірку потраплять медустанови, звідки надходить більше скарг щодо виплат та заборгованостей із зарплати. У разі порушення прав медичних працівників вони можуть звернутися на гарячу лінію МОЗ — 0-800-60-20-21.

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Також, за даними телеграм-каналу "Коронавірус_інфо", афілійованого міністерством, скаргу можна залишити за номером 0-800-60-20-19.

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Нагадаємо, з 1 січня 2022 року мінімальна зарплата лікарів та співробітників медустанов з вищою немедичною освітою була підвищена до 20 тисяч гривень. Оклад середнього медичного персоналу становив 13,5 тис. грн.

У свою чергу голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, народний депутат Михайло Радуцький 21 січня повідомив про те, що низка керівників українських медустанов намагаються примусово перевести лікарів та середній медперсонал на 0,5 або 0,75 ставки, щоб не платити їм підвищену зарплату в повному обсязі. Політик пообіцяв відреагувати на такі випадки.