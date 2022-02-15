У Кабміні запровадили нову формулу для визначення зарплати медикам: що відомо

Причиною такого рішення міністр Кабміну Олег Немчінов називає ситуацію, коли різниця між зарплатою головного лікаря та інших працівників лікарні "сягає десятикратного розміру".

В Україні в 2022 році фінансування програми медичних гарантій збільшили на 33,8 млрд грн порівняно з 2021 роком. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

Також Кабмін запровадив нову формулу для визначення розміру зарплати медичних працівників, що має забезпечити справедливу оплату праці працівників лікарень.

"Роль головного лікаря медичної установи зараз суттєво змінилася. Лікарня стала підприємством, яке заробляє кошти та розпоряджається ними. Керівники мають забезпечити справедливе нарахування заробітної плати. Проте іноді різниця між зарплатою головного лікаря та інших працівників лікарні сягає десятикратного розміру", — зазначив Немчінов.

Для збалансованого підходу щодо визначення розміру зарплати уряд визначив таку формулу: посадовий оклад керівника закладу охорони здоров'я не може перевищувати розмір середньої оплати медпрацівників більш ніж на 60%.

Міністр також наголосив на важливій ролі місцевої влади в забезпеченні населення якісними медичними послугами. Адже саме місцева влада обирає керівника медичного закладу та може вкладати кошти в лікарню. Модернізована лікарня отримає можливість укласти договори на більшу кількість пакетів Програми медичних гарантій і зрештою отримати більше коштів від Національної служби здоров'я України.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні підняли мінімальну зарплату медиків до 20 тис. грн. Оклад лікарів і співробітників із вищою немедичною освітою буде не менше 20 тис. грн. Для фахівців із базовою і неповною вищою — не менше 13,5 тис. грн.

Начальству лікарень загрожує штраф у 65 тис. грн за переведення медиків на пів ставки. МОЗ і Держпраці анонсували перевірки медустанов, звідки надходять скарги щодо виплати підвищеної зарплати у неповному обсязі.