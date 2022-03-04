В Украину прибудет 60 тыс. тонн угля для ТЭС из Польши

Уже в марте для украинских ТЭС компания "ДТЭК Энерго" привезет энергетический уголь.

Чтобы поддержать стабильную работу тепловых электростанций, компания "ДТЭК Энерго" в период военных действий договорилась о дополнительной партии импортного угля из Польши.

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"В рамках контракта на импорт топлива, заключенного с угледобывающим предприятием Bogdanka, с поставщиком договорено о поставках 60 тыс. т энергетического угля из Польши. Ожидается, что оно поступит на ТЭС "ДТЭК Энерго" в течение марта", — сообщили в компании ДТЭК Энерго.

Там также объяснили, что по состоянию на 4 марта в системе работает 23 энергоблока ТЭС "ДТЭК Энерго". На складах ТЭС компании – 502 тыс. т угля (без учета запасов ЛуТЭС), обеспечен регулярный подвоз угля в достаточном количестве. Исключение составляет Луганская ТЭС, остановленная из-за военных действий, и Запорожская ТЭС, пополнение складов которой приостановлено из-за повреждения пути и остановки железнодорожного сообщения в регионе.

Напомним, как сообщал Фокус, объемы импортного угля, законтрактованного компанией ДТЭК на 2022 год, превысили 1,3 млн тонн.

Как сообщалось, сегодня, 4 марта, российские оккупанты после боев получили контроль над административным зданием Запорожской АЭС, где сейчас работает один из шести энергоблоков. По мнению экспертов, при пессимистическом сценарии оставшийся один из шести работающий блок ЗАЭС могут отключить, что приведет к нехватке мощностей в энергосистеме Украины.