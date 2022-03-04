В Україну прибуде 60 тис. тонн вугілля для ТЕС із Польщі

Уже в березні для українських ТЕС компанія ДТЕК Енерго привезе енергетичне вугілля.

Щоб підтримати стабільну роботу теплових електростанцій, компанія "ДТЕК Енерго" у період військових дій домовилася про додаткову партію імпортного вугілля з Польщі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"У межах контракту на імпорт палива, укладеного з вугледобувним підприємством Bogdanka, з постачальником домовлено про постачання 60 тис. т енергетичного вугілля з Польщі. Очікується, що воно надійде на ТЕС "ДТЕК Енерго" протягом березня", — повідомили в компанії ДТЕК Енерго.

Там також пояснили, що станом на 4 березня в системі працює 23 енергоблоки ТЕС "ДТЕК Енерго". На складах ТЕС компанії – 502 тис. т вугілля (без урахування запасів ЛУТЕС), забезпечено регулярне підвезення вугілля в достатній кількості. Винятком є Луганська ТЕС, зупинена через військові дії, та Запорізька ТЕС, поповнення складів якої призупинено через пошкодження колії та зупинення залізничного сполучення в регіоні.

Нагадаємо, як повідомляв Фокус, обсяги імпортного вугілля, законтрактованого компанією ДТЕК на 2022 рік, перевищили 1,3 млн тонн.

Як повідомлялося, сьогодні, 4 березня, російські окупанти після боїв отримали контроль над адміністративною будівлею Запорізької АЕС, де наразі працює один із шести енергоблоків. На думку експертів, при песимістичному сценарії один із шести робочих блоків ЗАЕС можуть відключити, що призведе до нестачі потужностей в енергосистемі України.