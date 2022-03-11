Предприятиям Луганской области и их работникам помогут переехать на Западную Украину

С перевозкой поможет "Укрзализныця", а в приоритете – стратегические производства и товары первой необходимости.

Предприятия Луганской области предлагают перевезти на Западную Украину и уже сейчас можно подать заявку . Об этом 11 марта сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай, пишет пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

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Заявки на перенос предприятий из зоны боевых действий принимает украинское правительство, которое даст бизнесу условия для работы на новом месте. По словам Сергея Гайдая, если вы собственник или менеджер предприятия, государство поможет вам перевести полностью или частично производственные мощности и трудовой коллектив. Они смогут жить и работать в безопасности.

В Луганской областной государственной администрации добавляют, что в настоящее время формируется база желающих воспользоваться программой переноса. Подать заявку можно по ссылке.

С каждым предприятием, которое подало заявку, свяжутся. В приоритете – стратегические предприятия и производство товаров первой необходимости (хлеб, другие продукты питания, одежда и т.д.). В ведомстве отмечают, что в работу примут даже заявки от маленьких предприятий на 10-20 рабочих мест.

"По подтверждению вашей заявки Министерство экономики Украины вместе с Луганской областной военной администрацией найдут необходимые производственные мощности в Западных областях страны. С подтверждением наличия мощностей и размещения людей будет внедрен процесс переноса предприятия", – пояснил Сергей Гайдай.

С логистикой и перевозкой поможет "Укрзализныця" и логистические компании. За каждой заявкой, которую запустят в работу, будет прикреплен за округом депутат для сопровождения процесса.

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Страны Европейского Союза подготовят четвертый пакет санкций против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. По словам Урсулы фон дер Ляйен, новые ограничения приведут к изоляции России от глобальной экономической системы.