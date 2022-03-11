Підприємствам Луганської області та їх працівникам допоможуть переїхати на Західну Україну

З перевезенням допоможе "Укрзалізниця", а в пріоритеті — стратегічні виробництва та товари першої необхідності.

Підприємства Луганської області пропонують перевезти на Західну Україну, і вже зараз можна подати заявку. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, пише пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

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Заявки на перенесення підприємств із зони бойових дій приймає український уряд, який надасть бізнесу умови для роботи на новому місці. За словами Сергія Гайдая, якщо ви власник чи менеджер підприємства, держава допоможе вам перевести повністю чи частково виробничі потужності та трудовий колектив. Вони зможуть жити та працювати в безпеці.

У Луганській обласній державній адміністрації додають, що наразі формують базу охочих скористатися програмою перенесення. Подати заявку можна за посиланням.

З кожним підприємством, яке подало заявку, зв'яжуться. В пріоритеті — стратегічні підприємства та виробництво товарів першої необхідності (хліб, інші харчові продукти, одяг тощо). У відомстві зазначають, що оброблятимуть навіть заявки від маленьких підприємств на 10-20 робочих місць.

"Після підтвердження вашої заявки Міністерство економіки України разом із Луганською обласною військовою адміністрацією знайдуть необхідні виробничі потужності в Західних областях країни. З підтвердженням наявності потужностей та розміщення людей розпочнуть процес перенесення підприємства", — пояснив Сергій Гайдай.

З логістикою та перевезенням допоможе "Укрзалізниця" та логістичні компанії. За кожною заявкою, яку оброблятимуть, закріплять за округом депутата для супроводу процесу.

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