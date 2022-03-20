В ПриватБанке усиливают мощности: паузы в работе сервисов возможны утром 21 марта

IT-команда ПриватБанка вторые сутки проводит регламентные работы, чтобы защитить деньги пользователей. Эксперты по кибербезопасности предупреждают о возможных кибератаках из РФ.

ІТ-команда ПриватБанка продолжает усиливать мощности, чтобы обеспечить бесперебойную работу своих сервисов и всех банковских услуг в любых обстоятельствах, которые возможны во время войны. Об этом сообщает пресс-служба банка на своем сайте.

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[ + – ] 21 марта в работе сервисов ПриватБанка возможны "паузы" Фото: ПриватБанк

"С учетом того, что банк предоставляет большое количество сервисов и услуг, их настройка требует большего времени, чем планировалось в начале работ", — поясняет заместитель главы правления ПриватБанка Мариуш Качмарек.

Руководитель IT-команды Привата назвал такую работу беспрецедентной для рынка интернет-банкинга — отсюда и объяснимая пауза в работе некоторых сервисов.

[ + – ] Скриншот сообщения ПриватБанка.

"Просим отнестись к этому с пониманием, поскольку наша работа направлена на обслуживание и безопасность средств наших клиентов", — говорится в сообщении на сайте банка.

Кибератаки российских хакеров: эксперты просят быть начеку

Крис Кребс, экс-руководитель Национального управления кибербезопасности США и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры, предупреждает, что Украину еще могут ждать кибератаки, о которых прежде говорили эксперты. Ухудшение экономического положения в РФ под влиянием западных санкций и поставки летального оружия могут подтолкнуть Кремль к масштабной кибервойне. Взломы украинских правительственных сайтов предшествовали вторжению войск РФ, но все же, судя по всему, Кремль не в полной мере развернул свою злонамеренная активность в этом отношении.

Украинцы продолжают с удивительной эффективностью отражать атаки ВС РФ, а также выигрывают битву на информационном фронте, отмечает эксперт. Однако в предыдущее десятилетие путинские приспешники уже устраивали кибератаки, например, с помощью вируса NotPetya. "Раненый медведь все еще опасен", — предупреждает Крис Кребс.

Ранее в "Приватбанке" сообщали, что на время регламентных работ платежи для физических лиц будут недоступны.

Напомним, что Фокус сообщал о приложении mObywatel, которое позволит бегущим от войны украинцам не носить с собой паспорт в Польше. Это приложение — аналог "Дії".