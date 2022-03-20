У ПриватБанку посилюють потужності: паузи у роботі сервісів можливі вранці 21 березня
IT-команда ПриватБанку другу добу проводить регламентні роботи, щоб захистити гроші користувачів. Експерти з кібербезпеки попереджають про можливі кібератаки і РФ.
ІТ-команда ПриватБанку продовжує посилювати потужності, щоб забезпечити безперебійну роботу своїх сервісів та всіх банківських послуг за будь-яких обставин, які можливі під час війни. Про це повідомляє пресслужба банку на своєму сайті.
"З урахуванням того, що банк надає велику кількість сервісів та послуг, їх налагодження вимагає більшого часу, ніж планувалося на початку робіт", — зазначає заступник голови правління ПриватБанку Маріуш Качмарек.
Керівник IT-команди Привату назвав таку роботу безпрецедентною для ринку інтернет-банкінгу — звідси й зрозуміла пауза в роботі деяких сервісів.
"Просимо поставитися до цього з розумінням, оскільки наша робота спрямована на обслуговування та безпеку коштів наших клієнтів", — йдеться у повідомленні на сайті банку.
Кібератаки російських хакерів: експерти просять бути напоготові
Кріс Кребс, екскерівник Національного управління кібербезпеки США та Агентства з кібербезпеки та захисту інфраструктури, попереджає, що Україну ще можуть чекати кібератаки, про які раніше говорили експерти. Погіршення економічного становища до під впливом західних санкцій і постачання летальної зброї можуть підштовхнути Кремль до масштабної кібервійні. Зломи українських урядових сайтів передували вторгненню військ РФ, але все ж таки, судячи з усього, Кремль не повністю розгорнув свою зловмисну активність щодо цього.
Українці продовжують із дивовижною ефективністю відбивати атаки ЗС РФ, а також виграють битву на інформаційному фронті, зазначає експерт. Однак у попереднє десятиліття путінські поплічники вже влаштовували кібератаки, наприклад, за допомогою вірусу NotPetya. "Поранений ведмідь все ще небезпечний", — попереджає Кріс Кребс.
Раніше в ПриватБанку повідомляли, що на час регламентних робіт платежі для фізичних осіб будуть недоступні.
Нагадаємо, що Фокус повідомляв про додаток mObywatel, який дозволить українцям, що тікають від війни, не носити з собою паспорт у Польщі. Ця програма — аналог "Дії".