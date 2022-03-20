У ПриватБанку посилюють потужності: паузи у роботі сервісів можливі вранці 21 березня

IT-команда ПриватБанку другу добу проводить регламентні роботи, щоб захистити гроші користувачів. Експерти з кібербезпеки попереджають про можливі кібератаки і РФ.

ІТ-команда ПриватБанку продовжує посилювати потужності, щоб забезпечити безперебійну роботу своїх сервісів та всіх банківських послуг за будь-яких обставин, які можливі під час війни. Про це повідомляє пресслужба банку на своєму сайті.

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Фото: ПриватБанк

"З урахуванням того, що банк надає велику кількість сервісів та послуг, їх налагодження вимагає більшого часу, ніж планувалося на початку робіт", — зазначає заступник голови правління ПриватБанку Маріуш Качмарек.

Керівник IT-команди Привату назвав таку роботу безпрецедентною для ринку інтернет-банкінгу — звідси й зрозуміла пауза в роботі деяких сервісів.

[ + – ] Скріншот повідомлення ПриватБанку.

"Просимо поставитися до цього з розумінням, оскільки наша робота спрямована на обслуговування та безпеку коштів наших клієнтів", — йдеться у повідомленні на сайті банку.

Кібератаки російських хакерів: експерти просять бути напоготові

Кріс Кребс, екскерівник Національного управління кібербезпеки США та Агентства з кібербезпеки та захисту інфраструктури, попереджає, що Україну ще можуть чекати кібератаки, про які раніше говорили експерти. Погіршення економічного становища до під впливом західних санкцій і постачання летальної зброї можуть підштовхнути Кремль до масштабної кібервійні. Зломи українських урядових сайтів передували вторгненню військ РФ, але все ж таки, судячи з усього, Кремль не повністю розгорнув свою зловмисну активність щодо цього.

Українці продовжують із дивовижною ефективністю відбивати атаки ЗС РФ, а також виграють битву на інформаційному фронті, зазначає експерт. Однак у попереднє десятиліття путінські поплічники вже влаштовували кібератаки, наприклад, за допомогою вірусу NotPetya. "Поранений ведмідь все ще небезпечний", — попереджає Кріс Кребс.

Раніше в ПриватБанку повідомляли, що на час регламентних робіт платежі для фізичних осіб будуть недоступні.

Нагадаємо, що Фокус повідомляв про додаток mObywatel, який дозволить українцям, що тікають від війни, не носити з собою паспорт у Польщі. Ця програма — аналог "Дії".