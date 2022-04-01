Во Львовской области нашли новое месторождение газа (видео)

Вчера жители региона во время воздушной тревоги слышали звук, похожий на взрыв. Оказалось, что это был результат работы специалистов газодобывающей вышки.

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Вечером в четверг, 31 марта, жители Львовской области после сирены воздушной тревоги услышали звуки, похожие на взрывы. Оказалось, что это результат работы специалистов, которые открыли в регионе новое месторождение газа. Об этом в своем телеграм-канале в пятницу, сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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"Помните вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие на Львовщине не спали в полночи? Сегодня могу сказать: это звуки, под которые российский газ пойдет по курсу их корабля. Официально: во Львовской области открыли новое газовое месторождение! Дальше будем только наращивать добычу!" — написал чиновник.

Вчера вечером Козицкий, после того, как в социальных сетях появилась информация о якобы взрыве, написал, что этот звук раздался в результате работы специалистов газодобывающей вышки, которые произвели контролируемый выброс смежных газов. Также этот процесс сопровождался частичным возгоранием, что можно увидеть на опубликованном сегодня чиновником видео с места событий.

"Эти события совпали с сообщением о воздушной тревоге. Угроз с воздуха во Львовской области сейчас нет. С работниками вышки провели профилактическую беседу", — написал тогда Козицкий.

В своем сегодняшнем посте глава ОВА не уточнил, где именно было открыто новое месторождение газа.

Напомним, ранее российские войска обстреляли газопровод в Харькове, в результате чего без газа остались десятки тысяч горожан.

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