У Львівській області знайшли нове родовище газу (відео)

Вчора мешканці регіону під час повітряної тривоги чули звук, схожий на вибух. Виявилося, що це був результат роботи спеціалістів газовидобувної вежі.

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Увечері у четвер, 31 березня, мешканці Львівщини після сирени повітряної тривоги почули звуки, схожі на вибухи. Виявилося, що це результат роботи спеціалістів, які відкрили у регіоні нове родовище газу. Про це у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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"Пам'ятаєте вчорашні звуки, схожі на вибухи, через які багато хто на Львівщині не спав пів ночі? Сьогодні можу сказати: це звуки, під які російський газ піде за курсом їхнього корабля. Офіційно: у Львівській області відкрили нове газове родовище! Далі будемо тільки нарощувати видобуток!" — Написав чиновник.

Вчора ввечері Козицький, після того, як у соціальних мережах з'явилася інформація про нібито вибух, написав, що цей звук пролунав у результаті роботи фахівців газовидобувної вежі, які здійснили контрольований викид суміжних газів. Також цей процес супроводжувався частковим спалахом, що можна побачити на опублікованому сьогодні чиновником відео з місця подій.

"Ці події співпали з повідомленням про повітряну тривогу. Загроз з повітря на Львівщині зараз немає. З працівниками вежі провели профілактичну бесіду", — написав тоді Козицький.

У своєму посту глава ОВА не уточнив, де саме було відкрито нове родовище газу.

Нагадаємо, раніше російські війська обстріляли газопровід у Харкові, внаслідок чого без газу залишилися десятки тисяч містян.

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