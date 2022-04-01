Харьковчан освободили от платы за коммуналку до конца войны (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что расходы за предоставление коммунальных услуг возьмет на себя город.

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Жители Харькова освобождены от оплаты за коммунальные услуги за период с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля, и до окончания военных действий. Об этом в ходе общения с горожанами в пятницу, 1 апреля, заявил мэр Игорь Терехов, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

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По словам Терехова, харьковчане получили последние платежки автоматически, однако платить за коммунальные услуги не нужно.

"Все коммунальные услуги я спишу. Отопление, все-все-все. С 24 февраля, с начала войны, до окончания войны", — мэр города.

В горсовете также уточнили, что речь идет обо всех коммунальных услугах, которые предоставляет город, а именно горячая и холодная вода, отопление, квартплата и вывоз мусора.

По данным "Суспільного", Терехов в эфире общенационального телемарафона уточнил, что речь идет об оплате за горячую и холодную воду, отопление, услуги канализации, придомовые территории, вывоз мусора — эти расходы возьмет на себя город.

Тем временем недавно Киевский городской совет одобрил меры по стимулированию столичного бизнеса в условиях военного времени. Новые льготы коснутся передвижной торговли и ресторанов, предпринимателей, которые работают на коммунальных площадях и рекламных компаний.

Также Фокус писал, что недавно российские военные обстреляли газопровод в Харькове, из-за чего без газа остались десятки тысяч жителей города.