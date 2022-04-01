Харків'ян звільнили від плати за комуналку до кінця війни (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що витрати на надання комунальних послуг візьме на себе місто.

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Жителів Харкова звільнено від оплати за комунальні послуги на період з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого, і до закінчення військових дій. Про це під час спілкування з містянами у п'ятницю, 1 квітня, заявив мер Ігор Терехов, повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

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За словами Терехова, харків'яни отримали останні платіжки автоматично, проте платити за комунальні послуги не потрібно.

"Всі комунальні послуги я спишу. Опалення, все-все-все. З 24 лютого, від початку війни, до закінчення війни", — мер міста.

У міськраді також уточнили, що йдеться про всі комунальні послуги, які надає місто, а саме гаряча та холодна вода, опалення, квартплата та вивіз сміття.

За даними "Суспільного", Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону уточнив, що йдеться про оплату за гарячу та холодну воду, опалення, послуги каналізації, прибудинкові території, вивіз сміття — ці витрати візьме на себе місто.

Тим часом нещодавно Київська міська рада схвалила заходи щодо стимулювання столичного бізнесу в умовах воєнного часу. Нові пільги стосуватимуться пересувної торгівлі та ресторанів, підприємців, які працюють на комунальних площах та рекламних компаній.

Також Фокус писав, що нещодавно російські військові обстріляли газопровід у Харкові, через що без газу залишилися десятки тисяч мешканців міста.