Завтра США объявят новый пакет санкций, который нанесет "немедленный ущерб" РФ, — Bloomberg

По информации журналистов, под ограничения попадут официальные лица и государственные компании России.

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США в среду, 6 апреля, объявят о введении очередного пакета санкций в отношении России на фоне публикации свидетельств военных преступлений, совершенных войсками РФ в Буче Киевской области. Ограничения "немедленно" нанесут ущерб российской экономике. Об этом со ссылкой на чиновника из администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена сообщает агентство Bloomberg.

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По словам собеседника издания, США, Евросоюз и страны "Большой семерки" координируют ввод пятого пакета санкций против РФ. Новые меры будут включать запрет на новые американские инвестиции в РФ, сообщил источник.

"Новые меры направлены на деградацию инструментов российской государственной власти и нанесение России того, что чиновник назвал острым и немедленным экономическим ущербом", — говорится в публикации.

Также собеседник журналистов заявил, что США, ЕС и страны G7 увеличат санкционное давление на финансовые учреждения и государственные компании РФ. Ограничения коснутся и ряда российских должностных лиц и членов семей, однако их имена на данный момент неизвестны.

Помимо этого, по словам людей, знакомых с вопросом, Евросоюз обсуждает возможность введения санкций в отношении дочерей президента РФ Владимира Путина.

"По словам людей, дочери Путина входят в предлагаемый список целей санкций, в который также входят политические деятели, магнаты и члены их семей, а также несколько пропагандистов", — добавили журналисты.

Напомним, сегодня, 5 апреля, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в пятый пакет европейских санкций будет включен запрет на транзакции для четырех российских банков, а также блокирование портов ЕС для российских судов.

Ранее мы писали, что США могут ввести санкции, которые заблокируют пятую часть золотовалютных резервов государства-агрессора.