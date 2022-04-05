Завтра США оголосять новий пакет санкцій, який завдасть "негайних збитків" РФ, — Bloomberg

За інформацією журналістів, під обмеження потраплять офіційні особи та державні компанії Росії.

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США в середу, 6 квітня, оголосять про запровадження чергового пакету санкцій проти Росії на тлі публікації доказів воєнних злочинів, скоєних військами РФ у Бучі на Київщині. Обмеження "негайно" завдадуть збитків російській економіці. Про це з посиланням на чиновника з адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена повідомляє агентство Bloomberg.

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За словами співрозмовника видання, США, Євросоюз та країни "Великої сімки" координують введення п'ятого пакета санкцій проти РФ. Нові заходи включатимуть заборону на нові американські інвестиції у РФ, повідомило джерело.

"Нові заходи спрямовані на деградацію інструментів російської державної влади та нанесення Росії того, що чиновник назвав гострим і негайним економічним збитком", — йдеться в публікації.

Також співрозмовник журналістів заявив, що США, ЄС та країни G7 збільшать санкційний тиск на фінансові установи та державні компанії РФ. Обмеження стосуватимуться і низки російських посадових осіб та членів сімей, проте їхні імена наразі невідомі.

Крім цього, за словами людей, знайомих із питанням, Євросоюз обговорює можливість запровадження санкцій проти дочок президента РФ Володимира Путіна.

"За словами людей, дочки Путіна входять до запропонованого списку цілей санкцій, до якого також входять політичні діячі, магнати та члени їхніх сімей, а ще кілька пропагандистів", — додали журналісти.

Нагадаємо, сьогодні, 5 квітня, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що до п'ятого пакета європейських санкцій додадуть заборону на транзакції для чотирьох російських банків, а також блокування портів ЄС для російських судів.

Раніше ми писали, що США можуть запровадити санкції, які заблокують п'яту частину золотовалютних резервів держави-агресора.