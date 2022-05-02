Клиенты платежной системы Payoneer смогут выводить деньги через Приват24

Интеграция международной платежной системы и госбанка Приват24 позволит мгновенно выводить из Payoneer средства в USD, EUR и UAH для физлиц

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Международная платежная платформа Payoneer и ПриватБанк запустили интеграцию, с помощью которой можно выводить деньги из системы Payoneer на счет в ПриватБанке в мобильной и веб-версии приложения, сообщили в пресс-службе компании.

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Теперь пользователи смогут:

привязывать к приложению свою учетную запись Payoneer, регистрироваться и авторизоваться в системе, просматривать историю транзакций через Приват24;

выводить из Payoneer средства в USD, EUR и UAH для физлиц на счет в ПриватБанке. Зачислять деньги будут круглосуточно в режиме online для физлиц и с 8:00 до 20:00 в рабочие дни для ФОП;

открывать виртуальные/интернет карты в процессе вывода средств, мгновенно получать банковские реквизиты по балансам в USD и EUR для приема платежей.

Для клиентов Payoneer в ПриватБанке действуют льготные тарифы на получение платежей. Комиссия 0% при зачислении платежей по аккаунту Payoneer на карту "Универсальная" в USD, EUR и UAH.

"Это откроет массу новых возможностей прежде всего для наших клиентов со счетами ФОП IT", — цитируют Герхарда Беша, главу правления ПриватБанка.

Ранее Фокус рассказывал, как перевести деньги в Украину из-за рубежа с помощью Western Union, MoneyGram, RIA MoneyTransfer, банковских переводов SWIFT, Payoneer. С тех пор в Украине стала доступна международная платежная система PayPal.