Клієнти платіжної системи Payoneer зможуть виводити гроші через Приват24

Інтеграція міжнародної платіжної системи та держбанку Приват24 дозволить фізособам миттєво виводити з Payoneer кошти в USD, EUR та UAH

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Міжнародна платіжна платформа Payoneer та ПриватБанк запустили інтеграцію, за допомогою якої можна виводити гроші із системи Payoneer на рахунок у ПриватБанку в мобільній та вебверсії програми, повідомили у пресслужбі компанії.

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Тепер користувачі зможуть:

прив'язувати до програми свій обліковий запис Payoneer, реєструватися та авторизуватися в системі, переглядати історію транзакцій через Приват24;

виводити з Payoneer кошти в USD, EUR та UAH для фізосіб на рахунок у ПриватБанку. Зараховуватимуть гроші цілодобово в режимі online для фізосіб та з 8:00 до 20:00 у робочі дні для ФОПів;

відкривати віртуальні/інтернет-карти в процесі виведення коштів, миттєво отримувати банківські реквізити за балансами в USD та EUR для прийому платежів.

Для клієнтів Payoneer у Приватбанку діють пільгові тарифи на отримання платежів. Комісія 0% для зарахування платежів з облікового запису Payoneer на карту "Універсальна" в USD, EUR та UAH.

"Це відкриє масу нових можливостей насамперед для наших клієнтів із рахунками ФОП IT", — цитують Герхарда Бьоша, голову правління ПриватБанку.

Раніше Фокус розповідав, як перерахувати гроші в Україну з-за кордону за допомогою Western Union, MoneyGram, RIA MoneyTransfer, банківських переказів SWIFT, Payoneer. Відтоді в Україні стала доступна міжнародна платіжна система PayPal.