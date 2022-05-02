Клієнти платіжної системи Payoneer зможуть виводити гроші через Приват24
Інтеграція міжнародної платіжної системи та держбанку Приват24 дозволить фізособам миттєво виводити з Payoneer кошти в USD, EUR та UAH
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Міжнародна платіжна платформа Payoneer та ПриватБанк запустили інтеграцію, за допомогою якої можна виводити гроші із системи Payoneer на рахунок у ПриватБанку в мобільній та вебверсії програми, повідомили у пресслужбі компанії.
Тепер користувачі зможуть:
- прив'язувати до програми свій обліковий запис Payoneer, реєструватися та авторизуватися в системі, переглядати історію транзакцій через Приват24;
- виводити з Payoneer кошти в USD, EUR та UAH для фізосіб на рахунок у ПриватБанку. Зараховуватимуть гроші цілодобово в режимі online для фізосіб та з 8:00 до 20:00 у робочі дні для ФОПів;
- відкривати віртуальні/інтернет-карти в процесі виведення коштів, миттєво отримувати банківські реквізити за балансами в USD та EUR для прийому платежів.
Для клієнтів Payoneer у Приватбанку діють пільгові тарифи на отримання платежів. Комісія 0% для зарахування платежів з облікового запису Payoneer на карту "Універсальна" в USD, EUR та UAH.
"Це відкриє масу нових можливостей насамперед для наших клієнтів із рахунками ФОП IT", — цитують Герхарда Бьоша, голову правління ПриватБанку.
Раніше Фокус розповідав, як перерахувати гроші в Україну з-за кордону за допомогою Western Union, MoneyGram, RIA MoneyTransfer, банківських переказів SWIFT, Payoneer. Відтоді в Україні стала доступна міжнародна платіжна система PayPal.