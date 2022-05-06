Кредит на поражение. Что делать, если имущество уничтожила война, а долг остался

Погашение долгов во время войны может осложняться тем, что приобретенное в кредит имущество повреждено, уничтожено или осталось на оккупированной территории. Фокус выяснил, есть ли возможность в таких случаях избавиться от долга или облегчить его погашение.

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С начала полномасштабного вторжения Россия сеет в Украине смерть и разруху. Потери Украины оцениваются от $564 млрд до $600 млрд. В особо сложной ситуации оказались граждане, потерявшие из-за войны жилье или авто, приобретенное в еще не выплаченный кредит.

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Дмитрий Мусиенко, руководитель дирекции розничного бизнеса ПриватБанка, сообщил Фокусу, что банк уже получает уведомления от клиентов о таких случаях, но их общее количество пока минимально. При этом в банке пока не могут прогнозировать масштаб проблемы на основании традиционного критерия количества дней просрочки платежей по кредитам.

"Кредитное жилье — преимущественно новостройки. И, соответственно, в Буче, Ирпене и Бородянке, где большинство разрушенных многоэтажек, дуплексов, таунхаусов построено недавно, более 40% недвижимости могло быть приобретено в кредит", — рассуждает Людмила Куса, младший партнер ЮФ GRACERS. По мнению собеседницы Фокуса, аналогичная ситуация и с транспортом: на территориях, где ведутся активные боевые действия, количество поврежденных или уничтоженных кредитных авто может достигать от 50% и более.

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Кредитные каникулы во время войны. Как поставить выплату долга на паузу

"Пока очень сложно оценить масштабы проблемы, – обобщает Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер АК "Кравец и партнеры". — Уничтожено очень много имущества, кроме того, бывают случаи, когда имущество есть, но сами заемщики убиты российскими войсками".

[ + – ] Разрушенные кварталы Ирпеня. До войны здесь активно продавали жилье в рассрочку или кредит. Фото: Getty Images

Как избавиться от долгового бремени, если залог уничтожили враги

Заемщики, потерявшие из-за боевых действий приобретенное в кредит имущество, сегодня заинтересованы поставить выплаты на паузу и в перспективе избавиться от долговой нагрузки. Однако, пока им трудно посоветовать установившийся алгоритм действий.

"Большая часть кредитного имущества была застрахована и многое зависит от условий страхования, — говорит Ростислав Кравец. — Кроме того, то, что сейчас происходит в Украине, Торгово-промышленная палата признала форс-мажором для всех, поэтому, теоретически, есть шансы на списание таких кредитов".

Ситуации, касающиеся возврата долгов во время войны, Кравец советует решать во внесудебном порядке следующим образом:

в случае наличия действующего договора страхования сообщить страховой компании (СК) о наступлении страхового случая.

предупредить кредитора об уничтожении или повреждении имущества и наступлении форс-мажорных обстоятельств с подтверждением в письменном виде с предоставлением доказательств

письменно обратиться к кредитору с просьбой прекратить кредитный договор и списать остатки задолженности в связи со сложившейся ситуацией

Важно

Автострахование во время войны. Что происходит с КАСКО и ОСАГО

"Законом Украины об ипотеке предусмотрена обязанность должника застраховать предмет ипотеки, – уточняет адвокат ЮК RIYAKO AND PARTNERS Николай Максимов. — В случае разрушения недвижимости или ее существенного повреждения кредитор имеет право удовлетворить свои требования за счет страховой выплаты, тогда должник получает разницу между размером такой выплаты и оставшейся суммой долга". Для кредитных авто, для которых обязательны полисы КАСКО, действует подобный механизм.

СК в случае уничтожения имущества из-за войны могут ссылаться на форс мажор и отказать в выплатах.

"Если риски военных действий и повреждения в их ходе имущества не прописаны в договоре, они всегда будут исключениями в "обычных" договорах страхования имущества, в том числе и залогового", — отмечает Вячеслав Черняховский, гендиректор ассоциации "Страховой Бизнес". По словам собеседника Фокуса, опция покрытия военных рисков до 24 февраля включалась в договоры страхования недвижимости в большинстве мест, приближенных к ОРДЛО. Цена для страхователей была значительна, а прецедентов — немного. Теперь, во время военного положения такие договора СК не заключают.

[ + – ] Если залоговое авто уничтожено из-за войны, СК не выплатит возмещение под предлогом форс-мажора Фото: Мария Бабенко

Дмитрий Мусиенко из Приватбанка подтверждает, что о повреждении, разрушении, уничтожении квартиры, дома или авто необходимо уведомить СК и банк. Но собеседник Фокуса отмечает, что кредит в любом случае нужно продолжать выплачивать или воспользоваться одним из вариантов реструктуризации, которые предлагают банки. Отметим, что многие финучреждения на время войны предоставляют клиентам кредитные каникулы. То есть, платежи временно можно поставить на паузу.

"По завершении войны банки вместе с СК предложат клиентам варианты выхода из сложившейся ситуации. До этого кредит необходимо обслуживать. Но, если имущество уничтожено, нет необходимости продолжать уплату страховых платежей на следующие периоды", — объясняет Мусиенко.

Что будет с кредитным имуществом, оказавшимся в оккупации

Следующая проблема – кредитная недвижимость и авто, оставшиеся на временно неподконтрольной Украине территории. Владельцы такого имущества могли эвакуироваться или остаться под оккупацией врага. Но в обоих случаях обслуживание кредита усложняется или прекращается. По мнению Людмилы Кусы, масштаб и последствия этой проблемы значительны, ведь сейчас под оккупацией России находятся сотни административно-территориальных единиц Украины, и количество кредитных авто и жилья там достаточно.

[ + – ] Спасаясь от войны, многие украинцы оставили имущество, купленное в кредит. Его будущее туманно Фото: УНИАН

"На опыте Крыма и ОРДЛО можно сказать, что, вероятно, государство заморозит эти кредиты, однако кредиторы все равно будут искать пути возврата средств, включая продажу этих кредитов российским компаниям, как это уже было", — проводит параллель Ростислав Кравец.

Следует заметить, что проблема с кредитами, о которой шла речь в публикации, со временем может углубляться и приобретать системный характер. Очевидно, она нуждается в стратегических решениях на уровне государства, что упростит жизнь и заемщикам, и кредиторам. Как сообщил Фокусу Дмитрий Мусиенко, государство вместе с банками уже нарабатывает пути решения проблем граждан, у которых уничтожено имущество, находящееся в ипотеке.

Пока война не закончена и единый механизм решения вопроса не найден, стоит как можно быстрее договориться с банком о кредитных каникулах. Иначе платить по кредиту придется вне зависимости от состояния имущества.