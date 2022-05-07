Европа оказалась не готова. У Зеленского назвали причину дефицита топлива в Украине

Бензину и дизелю, которые застряли в портах Польши, Румынии и Болгарии, нужен "зеленый коридор" в Украину, заявили на совещании.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами правительства по актуальным вопросам, в том числе по первостепенному вопросу дефицита топлива на украинских АЗС. Одним из факторов возникшего дефицита топлива является логистические проблемы в европейских портах, поэтому Украина на уровне МИД будет запрашивать зеленый коридор в морских портах Восточной Европы для частичного решения проблемы поставок. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

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"У нас вопрос относительно бензина был еще на прошлой неделе. В начале прошлой недели мы договорились, что мы решим вопрос касательно "Ч". Неделя заканчивается, — сказал Зеленский.

Президент также отметил необходимость устранения очередей на украинских заправочных станциях. Поэтому профильные чиновники должны были в этот период заняться решением вопроса топливной безопасности в стране. Одним из выходов из сложившейся ситуации — импорт топлива из Европы.

"Европа оказалась не готова, даже не в плане ресурса, а по части логистики. У нас узкие места — это европейские порты. Гданьск, Гдыня, Свиноустье, Констанца, Бургас у нас там затор", — сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство во взаимодействии с Министерством иностранных дел продолжает работу по предоставлению Украине зеленого коридора в портах Восточной Европы, являющегося главным узким местом в логистике поставки топлива.

Кроме того, во время совещания чиновники отметили важность долгосрочных контрактов и накопления государственного резерва горючего.

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Напомним, что для снижения дефицита топлива в Украине правительство направит 70 000 тонн бензина и 40 000 тонн дизеля на рынок. ПО словам вице-премьера Юлии Свириденко, топливо направится из "имеющихся в стране объемов".

Как сообщил Фокусу директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, украинские бензовозы смогут ездить в Польшу без разрешений. Ожидается, что договоренность между соседними странами позволит решить проблему с очередями АЗС до конца мая.