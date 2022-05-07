Європа виявилася не готовою. Зеленський назвав причину дефіциту палива в Україні

Бензину та дизелю, які застрягли у портах Польщі, Румунії та Болгарії, потрібен "зелений коридор" в Україні, заявили на нараді.

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду з членами уряду з актуальних питань, зокрема щодо першорядного питання дефіциту палива на українських АЗС. Одним з факторів дефіциту палива, що виник, є логістичні проблеми в європейських портах, тому Україна на рівні МЗС запитуватиме зелений коридор у морських портах Східної Європи для часткового вирішення проблеми поставок. Про це повідомляє пресслужба офісу президента України.

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"У нас питання щодо бензину було ще минулого тижня. На початку минулого тижня ми домовилися, що ми вирішимо питання щодо "Ч". Тиждень закінчується", — сказав Зеленський.

Президент також наголосив на необхідності усунення черг на українських заправних станціях. Тому профільні чиновники мали у цей період зайнятися вирішенням питання паливної безпеки в країні. Одним із виходів із ситуації, що склалася, є імпорт палива з Європи.

"Європа виявилася не готовою, навіть не в плані ресурсу, а щодо логістики. У нас вузькі місця — це європейські порти. Гданськ, Гдиня, Свиноустя, Констанца, Бургас у нас там затор", — повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, уряд у взаємодії з Міністерством закордонних справ продовжує роботу щодо надання Україні зеленого коридору в портах Східної Європи, який є головним вузьким місцем у логістиці постачання палива.

Крім того, під час наради чиновники зазначили про важливість довгострокових контрактів та накопичення державного резерву пального.

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Нагадаємо, що для зниження дефіциту палива в Україні уряд направить 70 000 тонн бензину та 40 000 тонн дизеля на ринок. За словами віцепрем'єрки Юлії Свириденко, паливо направлять з "наявних в країні обсягів".

Як повідомив Фокусу директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, українські бензовози зможуть їздити в Польщу без дозволів. Очікується, що домовленість між сусідніми країнами дозволить вирішити проблему із чергами АЗС до кінця травня.