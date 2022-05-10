Экстренная помощь. ЕС одобрил выделение Украине €600 миллионов — Bloomberg

Новый транш станет частью пакета экстренной помощи в размере 1,2 млрд евро. Деньги могут поступить в Украину уже в ближайшие дни.

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ЕС одобрил выделение 600 миллионов евро, чтобы помочь Украине с ее неотложными финансовыми потребностями, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие остаться неназванными.

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Эти деньги являются частью пакета экстренной помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро, принятого Евросоюзом в начале года. Ожидается, что Европейская комиссия завершит процесс в среду, и средства могут быть переведены в ближайшие дни, отмечает Bloomberg.

Напомним, о том, что Еврокомиссия предложила Украине новый пакет финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила еще накануне российского вторжения — в январе. Она предполагала, что дополнительное финансирование удовлетворит потребность Украины в укреплении ее обороноспособности.

21 апреля из заявления министров финансов и председателей центробанков стало известно, что страны G7 в 2022 году окажут Украине дополнительную поддержку в размере более $24 млрд.

5 мая, выступая на конференции доноров в Варшаве президент Франции Эммануэль Макрон пообещал увеличить объем финансовой помощи для Украины до $2 млрд. Макрон отметил, что последствия войны требуют от международного сообщества большей сплоченности и усилий, направленных на поддержку пострадавшей страны.

По подсчетам экспертов, если война затянется, Украине до конца года потребуется не менее $50 млрд. Именно эту сумму страна и недавно и запрашивала у G7.