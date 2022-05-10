Екстренна допомога. ЄС схвалив виділення Україні €600 мільйонів — Bloomberg

Новий транш стане частиною пакету екстреної допомоги в розмірі 1,2 млрд євро. Гроші можуть надійти в Україну вже найближчими днями.

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ЄС схвалив виділення 600 мільйонів євро, щоб допомогти Україні з її невідкладними фінансовими потребами, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, які побажали залишитися неназваними.

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Ці гроші є частиною пакету екстреної допомоги ЄС у розмірі 1,2 млрд євро, ухваленого Євросоюзом на початку року. Очікується, що Європейська комісія завершить процес у середу, і кошти можуть переказати найближчими днями, зазначає Bloomberg.

Нагадаємо, про те, що Єврокомісія запропонувала Україні новий пакет фінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила ще напередодні російського вторгнення — у січні. Вона передбачала, що додаткове фінансування задовольнить потребу України в зміцненні її обороноздатності.

21 квітня із заяви міністрів фінансів і голів центробанків стало відомо, що країни G7 у 2022 році нададуть Україні додаткову підтримку в розмірі понад $24 млрд.

5 травня, виступаючи на конференції донорів у Варшаві, президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв збільшити обсяг фінансової допомоги для України до $2 млрд. Макрон зазначив, що наслідки війни вимагають від міжнародної спільноти більшої згуртованості та зусиль, спрямованих на підтримку постраждалої країни.

За підрахунками експертів, якщо війна затягнеться, Україні до кінця року знадобиться щонайменше $50 млрд. Саме цю суму країна нещодавно й запитувала в G7.