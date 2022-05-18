Экспорт металлургии падает из-за блокировки украинских морских портов Россией

На металлическую и аграрную продукцию, которая традиционно поставлялась за рубеж морем, суммарно приходится две трети объема экспорта Украины. Поиск альтернативных путей поставок не поможет вернуть упущенные возможности.

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Ведущая отрасль украинской экономики – металлургия, вероятно, понесла наибольшие потери от агрессии РФ. Однако, как отметил в комментарии Фокусу Виктор Шулик, директор департамента управления проектами РА IBI-Rating, металлургическая отрасль пострадала не только из-за остановки предприятий, среди которых такие гиганты, как мариупольские меткомбинаты "Азовсталь" и ММК Ильича, но и от повреждения и блокировки инфраструктуры.

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В первую очередь, речь идет о блокаде украинских морских портов со стороны России. Более того, некоторые порты оказались на оккупированной территории и были закрыты указом Кабмина. Речь идет о портах в следующих городах:

Бердянск

Мариуполь

Скадовск

Херсон

Утрата экспортных возможностей больно ударяет по украинской экономике. "В 2021 году экспорт черных металлов составил почти $14 млрд (20% украинского экспорта), железной руды — $7 млрд (10%), что вместе с изделиями из металла составляет треть украинского экспорта", — говорит Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЕС).

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Горюнов уточняет, что 68% железной руды и 76% металла в 2021 экспортировались морем. Кроме того, через порты за границу поставляли 99% зерновых и 91% растительного масла, что, как отмечает Горюнов, составляет еще почти треть украинского экспорта. То есть, с проблемами в портах столкнулись две крупнейшие экспортные отрасли Украины, обеспечивающие суммарно две трети поступлений от экспорта.

Как сообщила в своем профиле в фейсбуке Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины, по сравнению с февралем 2022 года в марте экспорт сократился почти вдвое. "Наибольшей статьей экспорта стала железная руда – 3,1 млн тонн стоимостью 439 млн долларов. Существенно сократился экспорт металла. К примеру, экспорт плоского проката упал почти в 10 раз с 437 тыс. тонн в феврале до 47 тыс. тонн в марте. По некоторым позициям металлургии экспорт не производился вообще", — комментирует ситуацию Свириденко.

Глава Минэкономики объяснила это, в первую очередь, физическим разрушением объектов металлургии и остановкой производства и подчеркнула, что возобновление работы украинских металлургических предприятий имеет существенное значение не только для украинской, но и для мировой экономики. Тем не менее, Свириденко упомянула и о главной проблеме экспортеров – блокировке морских портов Украины российским флотом.

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Чтобы не терять экспортный потенциал, государство и бизнес активно ищут альтернативные каналы поставок. Как отметил Виктор Шулик, значительная часть логистических проблем решается с помощью железной дороги или нескольких видов транспорта. Подробно о поиске новых путей экспорта Фокус уже писал в своем обзоре. Однако, по мнению Дмитрия Чурина, директора аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital, традиционные грузовые потоки экспорта стали и железной руды из Украины невозможно заменить альтернативными.

Подробно о проблемах, с которыми сталкивается металлургия, Фокус пишет в недавнем обзоре.