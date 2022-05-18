Експорт металургії падає через блокування українських морських портів Росією

На металеву й аграрну продукцію, яка традиційно постачалася за кордон морем, сумарно припадає дві третини обсягу експорту України. Пошук альтернативних шляхів постачання не допоможе повернути втрачені можливості.

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Провідна галузь української економіки — металургія, ймовірно, зазнала найбільших втрат від агресії РФ. Проте, як зазначив у коментарі Фокусу Віктор Шулик, директор департаменту управління проєктами РА IBI-Rating, металургійна галузь постраждала не лише через зупинення підприємств, серед яких такі гіганти, як маріупольські меткомбінати "Азовсталь" та ММК Ілліча, а й від пошкодження і блокування інфраструктури.

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Насамперед йдеться про блокаду українських морських портів із боку Росії. До того ж, деякі порти опинилися на окупованій території та були закриті указом Кабміну. Йдеться про порти в таких містах:

Бердянськ;

Маріуполь;

Скадовськ;

Херсон.

Втрата експортних можливостей дуже вдаряє по українській економіці. "У 2021 році експорт чорних металів становив майже $14 млрд (20% українського експорту), залізної руди — $7 млрд (10%), що разом із виробами з металу становить третину українського експорту", — говорить Дмитро Горюнов, старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС).

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Горюнов уточнює, що 68% залізної руди та 76% металу в 2021 році експортувалися морем. Крім того, через порти за кордон постачали 99% зернових і 91% олії, що, як зазначає Горюнов, становить ще майже третину українського експорту. Тобто, з проблемами в портах зіштовхнулися дві найбільші експортні галузі України, які забезпечують сумарно дві третини надходжень від експорту.

Як повідомила у своєму профілі у фейсбуці Юлія Свириденко, перша віцепрем'єр-міністриня — міністриня економіки України, порівняно з лютим 2022 року, у березні експорт скоротився майже вдвічі. "Найбільшою статтею експорту стала залізна руда — 3,1 млн тонн вартістю 439 млн доларів. Істотно скоротився експорт металу. Наприклад, експорт плоского прокату впав майже в 10 разів із 437 тис. тонн у лютому до 47 тис. тонн у березні. За деякими позиціями металургії експорт не вироблявся взагалі", — коментує ситуацію Свириденко.

Глава Мінекономіки пояснила це, насамперед, фізичною руйнацією об'єктів металургії і зупинкою виробництва та наголосила, що відновлення роботи українських металургійних підприємств має суттєве значення не лише для української, а й для світової економіки. Проте Свириденко згадала і про головну проблему експортерів — блокування морських портів України російським флотом.

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Щоб не втрачати експортний потенціал, держава та бізнес активно шукають альтернативні канали постачання. Як зазначив Віктор Шулик, значна частина логістичних проблем вирішується за допомогою залізниці чи кількох видів транспорту. Докладно про пошук нових шляхів експорту Фокус уже писав в огляді. Проте, на думку Дмитра Чуріна, директора аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital, традиційні вантажні потоки експорту сталі та залізної руди з України неможливо замінити альтернативними.

Докладно про проблеми, з якими стикається металургія, Фокус пише у нещодавньому огляді.