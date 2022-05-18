В Украине банки за неделю выдали бизнесу кредитов на более чем 4 млрд грн

По данным Министерства финансов, в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" за прошлую неделю выдано 1124 льготных кредита на общую сумму 4,02 млрд грн.

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Как сообщает Минфин, всего с момента старта госпрограммы "5-7-9%" в начале 2020 года и по состоянию на 16 мая 2022 года предприятия получили от уполномоченных банков 40 486 кредитов на общую сумму 110,1 млрд грн.

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Причем, 13,71 млрд. грн. – это кредиты для агропроизводителей, прежде всего, на инвестиционные цели. Сейчас в рамках программы аграрии тоже регулярно получают финансирование. Например, по данным ПриватБанка, в 2022 году для посевной банк выдал кредитов на 6 млрд грн. Предприятия выбирают государственные кредитные программы, позволяющие снизить расходы по кредитам, благодаря компенсации ставки.

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"Акцент – на новые направления программы "5-7-9%", которые государство разработало именно на военное время и посевную. В частности, речь идет о финансировании под 0% годовых на 6 месяцев с использованием государственных портфельных гарантий. Также остается спрос на более долгосрочное финансирование оборотных средств по второй "антиковидной" субпрограмме, также под 0% годовых", – отметила Оксана Куцоконь, директор департамента бизнес банкинга Райффайзен Банка. Подробно о том, как банки кредитуют агропредприятия во время войны – в статье Фокуса.

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Напомним, еще в марте Кабмин обновил условия программы "5-7-9%". Теперь она расширена на средние предприятия с годовым доходом до 50 млн евро (ранее было 20 млн евро) и на крупные предприятия с годовым доходом более 50 млн евро, независимо от количества работающих. Максимальная сумма кредита для всех субъектов предпринимательства увеличена с 50 млн грн до 60 млн грн с учетом группы связанных компаний. Процентная ставка стартует с 0% годовых – такой может быть ставка в течение периода военного положения и месяц после его отмены. Далее – 5% годовых. Целью кредита в рамках программы может быть как пополнение оборотных средств, так и покупка техники и оборудования. Срок кредита – 5 лет для инвестиционных займов и 3 года для кредитов на пополнение оборотных средств.