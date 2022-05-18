В Україні банки за тиждень видали бізнесу кредитів на понад 4 млрд грн

За даними Міністерства фінансів, у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" за минулий тиждень видано 1 124 пільгові кредити на загальну суму 4,02 млрд грн.

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Як повідомляє Мінфін, лише з моменту старту держпрограми "5-7-9%" на початку 2020 року та станом на 16 травня 2022 року підприємства отримали від уповноважених банків 40 486 кредитів на загальну суму 110,1 млрд грн.

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Причому 13,71 млрд грн — це кредити для агровиробників, насамперед, на інвестиційні цілі. Зараз у межах програми аграрії також регулярно отримують фінансування. Наприклад, за даними ПриватБанку, у 2022 році для посівної банк видав кредитів на 6 млрд грн. Підприємства обирають державні кредитні програми, що дозволяють знизити витрати на кредити, завдяки компенсації ставки.

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"Акцент — на нові напрямки програми "5-7-9%", які держава розробила саме на воєнний час та посівну. Зокрема, йдеться про фінансування під 0% річних на 6 місяців із використанням державних портфельних гарантій. Також залишається попит на більш довгострокове фінансування оборотних коштів за іншою "антиковідною" субпрограмою, також під 0% річних", — зазначила Оксана Куцоконь, директорка департаменту бізнес-банкінгу Райффайзен Банку. Докладно про те, як банки кредитують агропідприємства під час війни — у статті Фокусу.

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Нагадаємо, ще у березні Кабмін оновив умови програми "5-7-9%". Тепер вона розширена на середні підприємства з річним доходом до 50 млн євро (раніше було 20 млн євро) та на великі підприємства з річним доходом понад 50 млн євро, незалежно від кількості працівників. Максимальну суму кредиту для всіх суб'єктів підприємництва збільшено з 50 млн грн до 60 млн грн з урахуванням групи пов'язаних компаній. Процентна ставка стартує з 0% річних — такою може бути ставка протягом періоду воєнного стану та місяць після його скасування. Далі — 5% річних. Метою кредиту в межах програми може бути як поповнення оборотних коштів, так і купівля техніки та устаткування. Термін кредиту — 5 років для інвестиційних позик і 3 роки для кредитів на поповнення оборотних коштів.