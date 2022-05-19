Эксперты не исключают нового арбитража в случае неоплаты "Газпромом" транзита

Вопросы "Газпрома" насчет остановки транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка" не имеют юридических оснований, считают эксперты.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Конфронтация Украины и России в вопросах транзита российского газа могут переместиться в арбитражный суд, если Россия не заплатит за следующий период. Об этом Фокусу сообщили опрошенные эксперты.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Независимо от фактических объемов заказа и использования мощностей "Газпром" оплачивает заказанные мощности, то есть около 109 млн кубометров в сутки, что в годовом исчислении составляет 40 млрд кубометров. Это — в соответствии с тем контрактом, который мы неукоснительно соблюдаем, и требуем того же от российской стороны", — сообщил Фокусу директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.

Так что на данный момент ситуация вписывается в юридические рамки, зафиксированные в контракте. Ни уменьшение объемов поставок газа российской стороной, ни прекращение транзита через "Сохрановку" не являются нарушениями. А вот если Россия не заплатит — это станет причиной судебного иска со стороны Украины, то есть, нового арбитража.

"Там предоплата. Насколько я помню, они за май уже заплатили и скоро должны платить за июнь. Я точно не помню, потому что они платят "Нафтогазу", а "Нафтогаз" — нам", — пояснил Фокусу генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

Президент Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Михаил Гончар ожидает, что если оплата не поступит — "Нафтогаз" тут же об этом сообщит.

"Но, насколько я помню, это не значит, что на следующий день можно будет бежать в арбитражный суд, потому что в таком случае стороны начинают выяснять позиции, проводить консультации. И только в том случае, если это не даст результата, появляется возможность обращения в арбитраж", — отметил Михаил Гончар.

В случае нового арбитража Украина сможет доказать обоснованность форс-мажора, вследствие которого ОГТСУ остановил транзит через ГИС "Сохрановка", говорит Сергей Макогон.

"Конечно, у нас есть подтверждение отбора газа на неподконтрольных территориях Украины. Согласно нашему существующему договору даже факт объявленной или необъявленной войны — это достаточное основание для объявления форс-мажора. Я думаю, никто не будет оспаривать, что у нас происходит необъявленная война", — подчеркнул Сергей Макогон.

Детально о том, что произошло и к чему это может привести читайте в статье Фокуса "Новый газовый вопрос: к чему приведет конфликт с "Газпромом" из-за транзита газа".

Важно

В РФ захотели продавать Украине электроэнергию с захваченной ими Запорожской АЭС

Напомним, Оператор украинской газотранспортной системы (ОГТСУ) еще в начале апреля говорил о рисках для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка" из-за действий оккупантов.

Спустя месяц в ОГТСУ все же объявили об остановке транзита газа через "Сохрановку" из-за вмешательства оккупантов в технологические процессы, изменение режимов работы объектов ГТС, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока.

Российский "Газпром" не увидел форс-мажор в сложившейся ситуации, там настаивают, что транзит через ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" нужно продолжать.

Украина предложила "Газпрому" увеличить объемы транзита через ГИС "Суджа". Но Россия не согласилась.