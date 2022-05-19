Експерти не виключають нового арбітражу у разі несплати "Газпромом" транзиту

Питання "Газпрому" щодо зупинки транзиту через газовимірювальну станцію "Сохранівка" не мають юридичних підстав, вважають експерти.

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Конфронтація України та Росії щодо транзиту російського газу можуть переміститися до арбітражного суду, якщо Росія не заплатить за наступний період. Про це Фокусу повідомили опитані експерти.

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"Незалежно від фактичних обсягів замовлення та використання потужностей "Газпром" оплачує замовлені потужності, тобто близько 109 млн кубометрів на добу, що в річному вимірі становить 40 млрд кубометрів. Це — відповідно до того контракту, якого ми неухильно дотримуємося, і вимагаємо того від російської сторони", — повідомив Фокусу директор з досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович.

Отже, на даний момент ситуація вписується в юридичні рамки, зафіксовані у контракті. Ані зменшення обсягів постачання газу російською стороною, ані припинення транзиту через "Сохранівку" не є порушеннями. А от якщо Росія не заплатить, це стане причиною судового позову з боку України, тобто нового арбітражу.

"Там передоплата. Наскільки я пам'ятаю, вони за травень уже заплатили і скоро мають платити за червень. Я точно не пам'ятаю, тому що вони платять "Нафтогазу", а "Нафтогаз" нам", — пояснив Фокусу генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон.

Президент Центру глобальних досліджень "Стратегія XXI" Михайло Гончар очікує, що якщо оплата не надійде — "Нафтогаз" одразу про це повідомить.

"Але, наскільки я пам'ятаю, це не означає, що наступного дня можна буде бігти до арбітражного суду, тому що у такому разі сторони починають з'ясовувати позиції, проводити консультації. І лише у випадку, якщо це не дасть результату, з'являється можливість звернення в арбітраж", — зазначив Михайло Гончар.

У разі нового арбітражу Україна зможе довести обґрунтованість форс-мажору, внаслідок якого ОГТСУ зупинив транзит через ГВС "Сохранівка", каже Сергій Макогон.

"Звичайно, у нас є підтвердження відбору газу на непідконтрольних територіях України. Відповідно до нашого існуючого договору навіть факт оголошеної чи неоголошеної війни — це достатня підстава для оголошення форс-мажору. Я думаю, ніхто не заперечуватиме, що у нас відбувається неоголошена війна", — наголосив Сергій Макогон.

Детально про те, що сталося і до чого це може призвести читайте у статті Фокусу " Нове газове питання: до чого призведе конфлікт із "Газпромом" через транзит газу ".

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Нагадаємо, Оператор української газотранспортної системи (ОГТСУ) ще на початку квітня говорив про ризики для транзиту газу через газовимірювальну станцію (ГВС) "Сохранівка" через дії окупантів.

Через місяць в ОГТСУ все ж таки оголосили про зупинку транзиту газу через "Сохранівку" через втручання окупантів у технологічні процеси, зміну режимів роботи об'єктів ГТС, включаючи несанкціоновані відбори газу з транзитного потоку.

Російський "Газпром" не побачив форс-мажор у ситуації, що склалася, там наполягають, що транзит через ГВС "Сохранівка" і КС "Новопсков" потрібно продовжувати.

Україна запропонувала "Газпрому" збільшити обсяги транзиту через ГВС "Суджа". Але Росія не погодилася.