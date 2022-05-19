Украина остановила транзит газа через точку на востоке из-за вмешательства в систему, — директор ОГТСУ Макогон
Вмешательство в работу газотранспортной системы может привести к угрозам взрыва, отметил директор Оператора газотранспортной системы Сергей Макогон.
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Оператор украинской газотранспортной системы остановил транзит российского газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка" из-за вмешательства оккупантов в технологические процессы, что могло привести к финансовым рискам и угрозе безопасности. Об этом Фокусу рассказал генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.
"Мы почти три месяца транспортировали газ через "Сохрановку", через захваченные врагом территории. Но мы сделали все, чтобы труба работала в изолированном режиме. Объем, который мы получали в "Сохрановке" на территории РФ, шел транзитом в ГИС "Шебелинка", на нашу контролируемую территорию. Этот газ на своем пути не подавался в другие газопроводы", — пояснил Сергей Макогон.
По его словам, оператор ГТС был вынужден объявить форс-мажор после сообщений о том, что система уже не работает изолированно.
"Если этот газ где-то пропадает, за него отвечает Украина. Де-факто Украина рассчитывалась бы за эту кражу. А это существенные объемы газа. Это недопустимо", — отрезал Макогон.
Кроме финансовых рисков, руководитель Оператора ГТС рассказал об угрозе безопасности всей газотранспортной системы: "ГТС работает, как единый организм. Создается давление, чтобы газ транспортировался. Это сложное диспетчерское дело. Если начинается вмешательство — кто-то сам открывает краны или запускает компрессорные станции, это может создать критическое давление и риски взрыва".Важно
Детально о том, что произошло и к чему это может привести читайте в статье Фокуса "Новый газовый вопрос: к чему приведет конфликт с "Газпромом" из-за транзита газа".
Напомним, в ОГТСУ все же объявили об остановке транзита газа через "Сохрановку" из-за вмешательства оккупантов в технологические процессы, изменение режимов работы объектов ГТС, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока.
Российский "Газпром" не увидел форс-мажор в сложившейся ситуации, там настаивают, что транзит через ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" нужно продолжать.
Украина предложила "Газпрому" увеличить объемы транзита через ГИС "Суджа". Но Россия не согласилась.