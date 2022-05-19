Украина остановила транзит газа через точку на востоке из-за вмешательства в систему, — директор ОГТСУ Макогон

Вмешательство в работу газотранспортной системы может привести к угрозам взрыва, отметил директор Оператора газотранспортной системы Сергей Макогон.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Оператор украинской газотранспортной системы остановил транзит российского газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка" из-за вмешательства оккупантов в технологические процессы, что могло привести к финансовым рискам и угрозе безопасности. Об этом Фокусу рассказал генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Мы почти три месяца транспортировали газ через "Сохрановку", через захваченные врагом территории. Но мы сделали все, чтобы труба работала в изолированном режиме. Объем, который мы получали в "Сохрановке" на территории РФ, шел транзитом в ГИС "Шебелинка", на нашу контролируемую территорию. Этот газ на своем пути не подавался в другие газопроводы", — пояснил Сергей Макогон.

По его словам, оператор ГТС был вынужден объявить форс-мажор после сообщений о том, что система уже не работает изолированно.

"Если этот газ где-то пропадает, за него отвечает Украина. Де-факто Украина рассчитывалась бы за эту кражу. А это существенные объемы газа. Это недопустимо", — отрезал Макогон.

Кроме финансовых рисков, руководитель Оператора ГТС рассказал об угрозе безопасности всей газотранспортной системы: "ГТС работает, как единый организм. Создается давление, чтобы газ транспортировался. Это сложное диспетчерское дело. Если начинается вмешательство — кто-то сам открывает краны или запускает компрессорные станции, это может создать критическое давление и риски взрыва".

Важно

Без "Азовстали". Как металлургия Украины теряет мощности во время войны

Детально о том, что произошло и к чему это может привести читайте в статье Фокуса "Новый газовый вопрос: к чему приведет конфликт с "Газпромом" из-за транзита газа".

Напомним, в ОГТСУ все же объявили об остановке транзита газа через "Сохрановку" из-за вмешательства оккупантов в технологические процессы, изменение режимов работы объектов ГТС, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока.

Российский "Газпром" не увидел форс-мажор в сложившейся ситуации, там настаивают, что транзит через ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" нужно продолжать.

Украина предложила "Газпрому" увеличить объемы транзита через ГИС "Суджа". Но Россия не согласилась.