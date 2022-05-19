Україна зупинила транзит газу через точку на сході через втручання у систему, — директор ОГТСУ Макогон

Втручання у роботу газотранспортної системи може призвести до загроз вибуху, зазначив директор Оператора газотранспортної системи Сергій Макогон.

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Оператор української газотранспортної системи зупинив транзит російського газу через газовимірювальну станцію (ГВС) "Сохранівка" через втручання окупантів у технологічні процеси, що могло призвести до фінансових ризиків та загрози безпеці. Про це Фокусу розповів генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон.

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"Ми майже три місяці транспортували газ через "Сохранівку", через захоплені ворогом території. Але ми зробили все, щоб труба працювала в ізольованому режимі. Обсяг, який ми отримували в "Сохранівці" на території РФ, йшов транзитом до ГВС "Шебелинка", на нашу контрольовану територію. Цей газ на своєму шляху не подавався до інших газопроводів", — пояснив Фокусу Сергій Макогон.

За його словами, оператор ГТС був змушений оголосити форс-мажор після повідомлень про те, що система вже не працює ізольовано.

"Якщо цей газ десь пропадає, за нього відповідає Україна. Де-факто Україна розраховувалася б за цю крадіжку. А це суттєві обсяги газу. Це неприпустимо", — відрізав Макогон.

Окрім фінансових ризиків, керівник Оператора ГТС розповів про загрозу безпеці всієї газотранспортної системи: "ГТС працює як єдиний організм. Створюється тиск, щоб газ транспортувався. Це складна диспетчерська справа. Якщо починається втручання — хтось сам відкриває крани або запускає компресорні станції, це може створити критичний тиск та ризики вибуху".

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Детально про те, що сталося і до чого це може призвести читайте у статті Фокусу "Нове газове питання: до чого призведе конфлікт із "Газпромом" через транзит газу".

Нагадаємо, в ОГТСУ все ж таки оголосили про зупинку транзиту газу через "Сохранівку" через втручання окупантів у технологічні процеси, зміну режимів роботи об'єктів ГТС, включаючи несанкціоновані відбори газу з транзитного потоку.

Російський "Газпром" не побачив форс-мажор у ситуації, що склалася, там наполягають, що транзит через ГВС "Сохранівка" і КС "Новопсков" потрібно продовжувати.

Україна запропонувала "Газпрому" збільшити обсяги транзиту через ГВС "Суджа". Але Росія не погодилася.