Украинские компании в прошлом году ввезли бензина из России и Беларуси на $6 млрд

Полная импортозависимость от дешевых российских и белорусских нефтепродуктов была прекращена с началом полномасштабной войны России против Украины.

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Украина долгие годы была импортозависимой по бензину, автогазу и дизелю, и поставки из РФ и Беларуси продолжались даже в 2021 году, когда уже было известно о намерениях относительно вторжения России в Украину. Об этом Фокус пишет в новом обзоре-исследовании "В поисках "черного золота". Как нефтедобыча поможет украинцам свободно покупать бензин".

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"По нефтепроводу "Самара-Западное направление" транспортировался дизель в Венгрию, там шел российский дизель, в том числе, и для Украины. Это было выгодно – очень дешево, трубопровод всегда дешевле, чем железная дорога, это было удобно, это всех устраивало. Внутренняя добыча стагнировала, то, что добывалось по нефти внутри страны, использовал Кременчугский НПЗ, конденсат от "Укргазвидобування" использовал Шебелинский НПЗ, и больше никому и не нужно было. И мы оставались импортозависимой страной по топливу", — прокомментировал директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. Он подчеркнул: в результате в стране возникла на 88% зависимость от импортного дизеля и на 75% по нефтяному газу и на 50% по бензину.

За 2021 год импорт нефти и нефтепродуктов из Беларуси превысил $2,86 млрд, а из России было ввезено топлива за 2021 год на $3,43 млрд.

О том, что Украина активно ввозила нефтепродукты из Беларуси и России, говорят и данные Госстата. По данным ведомства, за 2021 год импорт нефти и нефтепродуктов из Беларуси в Украину превысил $2,86 млрд, а из России было ввезено топлива за 2021 год на $3,43 млрд.

Директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович отметил: украинский рынок долгие годы был импортозависимым, и на Кременчугский НПЗ, кроме нефти от "Укрнафты", также поставляли импортную нефть, да и в целом по нефтепродуктам в стране была до войны зависимость, а при наличии дешевого импортного ресурса (бензина) не было смысла развивать свою нефтедобычу.

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В поисках "черного золота". Как нефтедобыча поможет украинцам свободно покупать бензин

Как ранее сообщалось, дистрибьюторы продают сетям АЗС самый дешевый дизель почти за 60 гривен. Напомним, по мнению директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, сложная ситуация с топливом в Украине до августа вряд ли изменится.