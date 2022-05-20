Українські компанії минулого року ввезли бензин із Росії та Білорусі на $6 млрд

Повну імпортозалежність від дешевих російських і білоруських нафтопродуктів було припинено з початком повномасштабної війни Росії проти України.

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Україна довгі роки була імпортозалежною за бензином, автогазом і дизелем, і поставки з РФ та Білорусі тривали навіть у 2021 році, коли вже було відомо про наміри щодо вторгнення Росії в Україну. Про це Фокус пише в новому огляді-дослідженні "У пошуках "чорного золота". Як нафтовидобуток допоможе українцям вільно купувати бензин".

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"По нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" транспортується дизель в Угорщину, там російський дизель, зокрема і для України. Це було вигідно — дуже дешево, трубопровід завжди дешевший, ніж залізниця, це було зручно, це всіх влаштовувало. Внутрішній видобуток стагнував, те, що видобувалося по нафті всередині країни, використав Кременчуцький НПЗ, конденсат від "Укргазвидобування" використав Шебелинський НПЗ, і більше нікому і не потрібно було. І ми залишалися імпортозалежною країною з палива", — прокоментував директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев. Він наголосив: унаслідок у країні виникла на 88% залежність від імпортного дизеля і на 75% за нафтовим газом, та на 50% за бензином.

За 2021 рік імпорт нафти та нафтопродуктів із Білорусі перевищив $2,86 млрд, а з Росії було ввезено палива за 2021 рік на $3,43 млрд.

Про те, що Україна активно ввозила нафтопродукти з Білорусі та Росії, свідчать і дані Держстату. За даними відомства, за 2021 рік імпорт нафти та нафтопродуктів із Білорусі в Україну перевищив $2,86 млрд, а з Росії було ввезено палива за 2021 рік на $3,43 млрд.

Директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович зазначив: український ринок довгі роки був імпортозалежним, і на Кременчуцький НПЗ, окрім нафти від "Укрнафти", також постачали імпортну нафту, та й загалом по нафтопродуктах у країні була до війни залежність, а за наявності дешевого імпортного ресурсу (бензину) не було сенсу розвивати свій нафтовидобуток.

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У пошуках "чорного золота". Як нафтовидобуток допоможе українцям вільно купувати бензин

Як раніше повідомлялося, дистриб'ютори продають мережам АЗС найдешевший дизель майже за 60 гривень. Нагадаємо, на думку директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, складна ситуація із паливом в Україні до серпня навряд чи зміниться.