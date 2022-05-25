В Украине возобновляется строительство жилья, — эксперт

Как утверждают участники рынка, всего возобновляют работы около 40% застройщиков. При этом в Киеве показатель находится на уровне 20%.

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Украинские застройщики возвращаются к работе. Но пока строительство возобновили меньше половины участников рынка. Об этом говорится в статье Фокуса "Продажа открыта. Как оформить сделку по покупке квартиры или дома".

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"На сегодня примерно 40% участников рынка вроде бы возобновили свою работу. Я думаю, что в Киеве это где-то 20% или 10 объектов", — сказал основатель Saga Development Андрей Вавриш в ходе мероприятия Европейской Бизнес Ассоциации "EBA Global Outlook: Экономический фронт".

В начале мая ЛУН опубликовал карту активных строек Киева. Журналистка Фокуса стала очевидцем продолжения строительных работ на территории ЖК "Новая Англия". Очевидцы также подтвердили, что группа "Ковальская" активно возводит дом "31".

Андрей Вавриш считает, что процент активных строек — очень маленький, а если смотреть на уровень выработки материалов, например, бетона, — это примерно 10-15% довоенного объема.

"Я думаю, что люди вырабатывают материалы, которые у них есть. Некоторые позиции подорожали. Например, металл вырос в цене вдвое, стекло — втрое. Сложно спрогнозировать, как это повлияет на окончательную себестоимость", — отмечает участник рынка.

Впрочем, с учетом курсовых колебаний, что отмечены в Украине, несложно предположить, что в крупных городах застройщики будут для новых покупателей озвучивать более высокие цены, чем до 24 февраля.

Напомним, в начале апреля Фокус писал о том, что на тот момент нотариусы не имели доступа к Государственному реестру прав на недвижимое имущество, это создавало сложности для оформления купли-продажи. Через некоторое время доступ к реестру недвижимости и реестру юрлиц открыли, но не для всех.