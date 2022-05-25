В Україні відновлюється будівництво житла, — експерт

Як стверджують учасники ринку, загалом відновлюють роботи близько 40% забудовників. При цьому в Києві показник становить 20%.

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Українські забудовники повертаються на роботу. Але поки що будівництво відновили менше половини учасників ринку. Про це йдеться в статті Фокусу "Продаж відкритий. Як оформити угоду з купівлі квартири або будинку".

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"На сьогодні приблизно 40% учасників ринку начебто відновили свою роботу. Я думаю, що в Києві це десь 20% або 10 об'єктів", — сказав засновник Saga Development Андрій Вавриш у ході заходу Європейської Бізнес Асоціації "EBA Global Outlook: Економічний фронт".

На початку травня ЛУН опублікував карту активних будівель Києва. Журналістка Фокусу стала очевидцем продовження будівельних робіт на території ЖК "Нова Англія". Очевидці також підтвердили, що група "Ковальська" активно зводить будинок "31".

Андрій Вавриш вважає, що відсоток активних будівництв дуже маленький, а якщо дивитися на рівень вироблення матеріалів, наприклад, бетону, це приблизно 10-15% довоєнного обсягу.

"Я думаю, що люди виробляють матеріали, які в них є. Деякі позиції подорожчали. Наприклад, метал виріс у ціні вдвічі, скло — утричі. Складно спрогнозувати, як це вплине на остаточну собівартість", — зазначає учасник ринку.

Утім, із урахуванням курсових коливань, що зазначені в Україні, неважко припустити, що у великих містах забудовники озвучуватимуть для нових покупців вищі ціни, ніж до 24 лютого.

Нагадаємо, на початку квітня Фокус писав про те, що на той момент нотаріуси не мали доступу до Державного реєстру прав на нерухоме майно, це створювало складнощі для оформлення купівлі-продажу. Через деякий час доступ до реєстру нерухомості та реєстру юросіб відкрили, але не для всіх.