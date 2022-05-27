Новый закон позволит национализировать украинский "Альфа-Банк"

Сейчас закон позволяет принудительно изымать российские активы в Украине, но только если владельцы – связанные с РФ, как государством, юрлица.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Эксперты не исключают возможного перехода в госсобственность "Альфа-Банка", однако только после того, как президент подпишет принятый 1 апреля законопроект №7169.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

"РФ не является акционером, учредителем или конечным бенефициаром банка ни прямо, ни косвенно. Согласно действующим нормам законодательства, принудительно изымать можно только такие активы, где именно РФ владеет долей или является учредителем", — сообщил Фокусу в статье "Фридман, гудбай. Подконтрольный россиянам "Альфа-Банк" может перейти в собственность Украины" Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт CASE Украина.

Юрист Gracers Law Firm Сергей Савинский объяснил: действующая редакция закона № 2116-IX предусматривает, что может быть принудительно изъято по мотивам общественной необходимости имущество, принадлежащее Российской Федерации и его резидентам.

"В данном случае "резидентами" признаются именно юридические лица, в частности, конечным бенефициарным владельцем которого является РФ. В действующей редакции закона отсутствуют какие-либо упоминания о физических лицах", — говорит Сергей Савинский.

Юрист отметил, что с учетом действующей редакции закона, решение о принудительном изъятии, например, активов "Альфа-Банка", конечным бенефециарным владельцем которого является Михаил Фридман, согласно данным украинских реестров, является гражданином и резидентом Великобритании, кажется не правовым.

Важно

Финансовая удавка. Санкции к российским банкам и судьба украинского "Альфа-Банка"

Но после изменений в законе правовое обоснование для национализации "Альфа-Банка" появится. Парламент 1 апреля уже проголосовал за законопроект №7169 "О внесении изменений в Закон Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". В этом законопроекте уточняется, что резидентами РФ могут быть признаны физлица, которые являются гражданами РФ, а также те, кто не имеет гражданства, но имеет тесную связь с РФ, например, место жительства или основная деятельность. Сейчас документ уже направлен на подпись президенту.

"Если президент подпишет проект закона №7169, тогда основания изъять (компании в перечне проекта постановления №7373, — Фокус) будут", — считает Евгений Дубогрыз.

Важно

Фридман, гудбай. Подконтрольный россиянам "Альфа-Банк" может перейти в собственность Украины

Напомним, народные депутаты Украины 12 мая зарегистрировали в парламенте проект постановления №7373. Это — обращение к Кабмину и СНБО с просьбой подготовить и принять решение о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. В числе объектов, которые, по мнению авторов проекта, подлежат принудительному изъятию, — "Альфа-Банк" и СК "Альфа-Страхование".

Как ранее писал Фокус, "Альфа-Банк" Украина согласовал с Национальным Банком Украины доверенное лицо – Симеона Дянкова, которому передается право голоса по акциям акционеров, чья репутация признана Нацбанком небезупречной.