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Новый закон позволит национализировать украинский "Альфа-Банк"

Наталия Богута
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Фото: facebook.com/AlfaBankUkraine | Украинский "Альфа-Банк" может перейти в госсобственность

Сейчас закон позволяет принудительно изымать российские активы в Украине, но только если владельцы – связанные с РФ, как государством, юрлица.

Эксперты не исключают возможного перехода в госсобственность "Альфа-Банка", однако только после того, как президент подпишет принятый 1 апреля законопроект №7169.

"РФ не является акционером, учредителем или конечным бенефициаром банка ни прямо, ни косвенно. Согласно действующим нормам законодательства, принудительно изымать можно только такие активы, где именно РФ владеет долей или является учредителем", — сообщил Фокусу в статье "Фридман, гудбай. Подконтрольный россиянам "Альфа-Банк" может перейти в собственность Украины" Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт CASE Украина.

Юрист Gracers Law Firm Сергей Савинский объяснил: действующая редакция закона № 2116-IX предусматривает, что может быть принудительно изъято по мотивам общественной необходимости имущество, принадлежащее Российской Федерации и его резидентам.

"В данном случае "резидентами" признаются именно юридические лица, в частности, конечным бенефициарным владельцем которого является РФ. В действующей редакции закона отсутствуют какие-либо упоминания о физических лицах", — говорит Сергей Савинский.

Юрист отметил, что с учетом действующей редакции закона, решение о принудительном изъятии, например, активов "Альфа-Банка", конечным бенефециарным владельцем которого является Михаил Фридман, согласно данным украинских реестров, является гражданином и резидентом Великобритании, кажется не правовым.

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Но после изменений в законе правовое обоснование для национализации "Альфа-Банка" появится. Парламент 1 апреля уже проголосовал за законопроект №7169 "О внесении изменений в Закон Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". В этом законопроекте уточняется, что резидентами РФ могут быть признаны физлица, которые являются гражданами РФ, а также те, кто не имеет гражданства, но имеет тесную связь с РФ, например, место жительства или основная деятельность. Сейчас документ уже направлен на подпись президенту.

"Если президент подпишет проект закона №7169, тогда основания изъять (компании в перечне проекта постановления №7373, — Фокус) будут", — считает Евгений Дубогрыз.

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Напомним, народные депутаты Украины 12 мая зарегистрировали в парламенте проект постановления №7373. Это — обращение к Кабмину и СНБО с просьбой подготовить и принять решение о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. В числе объектов, которые, по мнению авторов проекта, подлежат принудительному изъятию, — "Альфа-Банк" и СК "Альфа-Страхование".

Как ранее писал Фокус, "Альфа-Банк" Украина согласовал с Национальным Банком Украины доверенное лицо – Симеона Дянкова, которому передается право голоса по акциям акционеров, чья репутация признана Нацбанком небезупречной.