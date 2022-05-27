Новий закон дозволить націоналізувати український "Альфа-Банк"

Зараз закон дозволяє примусово вилучати російські активи в Україні, але якщо власники — пов'язані з РФ, як державою, юрособи.

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Експерти не відкидають можливого переходу до держвласності "Альфа-Банку", проте лише після того, як президент підпише ухвалений 1 квітня законопроєкт №7169.

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"РФ не є акціонером, засновником або кінцевим бенефіціаром банку ні прямо, ні опосередковано. Згідно з чинними нормами законодавства, примусово вилучати можна тільки такі активи, де саме РФ володіє часткою або є засновником", — повідомив Фокусу у статті "Фрідман, гудбай. Підконтрольний росіянам "Альфа-Банк" може перейти у власність України" Євген Дубогриз, асоційований експерт CASE Україна.

Юрист Gracers Law Firm Сергій Савинський пояснив: чинна редакція закону № 2116-IX передбачає, що можуть примусово вилучити за мотивами суспільної необхідності майно, що належить Російській Федерації та його резидентам.

"У такій ситуації "резидентами" визнаються саме юридичні особи, зокрема, кінцевим бенефіціарним власником якого є РФ. У чинній редакції закону відсутні будь-які згадки про фізичних осіб", — каже Сергій Савинський.

Юрист зазначив, що з урахуванням чинної редакції закону, рішення про примусове вилучення, наприклад, активів "Альфа-Банку", кінцевим бенефіціарним власником якого є Михайло Фрідман, за даними українських реєстрів, є громадянином та резидентом Великобританії, здається не правовим.

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Але після змін до закону правове обґрунтування для націоналізації "Альфа-Банку" з'явиться. Парламент 1 квітня вже проголосував за законопроєкт №7169 "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів". У цьому законопроєкті уточнюється, що резидентами РФ можуть визнати фізособи, які є громадянами РФ, а також ті, хто не має громадянства, але має тісний зв'язок із РФ, наприклад, місце проживання або основна діяльність, зараз документ уже направлений на підпис президенту.

"Якщо президент підпише проєкт закону №7169, тоді підстави вилучити (компанії у переліку проєкту постанови №7373, — Фокус) будуть", — вважає Євген Дубогриз.

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Нагадаємо, народні депутати України 12 травня зареєстрували у парламенті проєкт постанови №7373. Це — звернення до Кабміну та РНБО з проханням підготувати та ухвалити рішення про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів. Серед об'єктів, які, на думку авторів проєкту, підлягають примусовому вилученню — "Альфа-Банк" та СК "Альфа-Страхування".

Як раніше писав Фокус, "Альфа-Банк" Україна погодив з Національним Банком України довірену особу — Симеона Дянкова, якому передається право голосу за акціями акціонерів, чия репутація визнана Нацбанком небездоганною.