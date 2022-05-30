Оккупанты заявили о начале поставок украинского зерна в РФ: в МИД уже отреагировали (фото)
Оккупационная администрация утверждает, что в Россию начали отправлять прошлогодний урожай, а на складах в Херсонской области находятся большие запасы зерна.
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Оккупационные власти Херсонской области заявили о начале поставок в Россию украденного украинского зерна. Об этом заявил коллаборант, замглавы администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов.
По его словам, речь идет об экспорте прошлогоднего урожая.
Коллаборант заявил, что на территории Херсонской области хранятся большие запасы украинского зерна и в данный момент решается вопрос о поставках семечки для производства масла на местные или российские заводы.
"Есть место, куда складывать (новый урожай — ред.), хотя, конечно, очень много зерна находится здесь. Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны РФ", — продолжил Стремоусов и добавил, что с 20 июня в неподконтрольном Киеву регионе начнется уборка озимых зерновых.
Помимо этого, как утверждает замруководителя оккупационной администрации, украинское зерно, которое поставляется в Россию, может проходить через порты Бердянска и Мариуполя. По словам Стремоусова, сейчас захватчики налаживают логистику украденной продукции, чтобы она доходить к российским предприятиям.
"Решается вопрос, как максимально настроить логистику: то ли морскими путями сообщением через Бердянск, Мариуполь, то ли это будет происходить каким-то образом автотранспортом. Это очень большие объемы", — подытожил коллаборат в интервью ТАСС.
Стоит отметить, что информацию о начале экспорта украинского зерна в Россию также обнародовало агентство Reuters. В частности, иностранные журналисты назвали поставки украденного зерна "экспортом", а оккупированную Херсонскую область — "промосковским регионом".
Как отреагировали в МИД Украины?
На публикацию Reuters о поставках украинской продукции в РФ отреагировал спикер МИД Украины Олег Николенко, который обвинил западное СМИ в продвижении пророссийской пропаганды.
"Не промосковская Херсонская область, а оккупированная Россией Херсонская область. Не экспорт зерна, а поставки украденного зерна. Не военно-гражданская администрация, а российско-оккупационная администрация", — добавил Николенко в своей публикации.
Напомним, МИД РФ отказался признавать факт кражи украинского зерна на оккупированных территориях. В дипломатическом ведомстве утверждали, что Россия готова организовать безопасный проход кораблей с продукцией по Черному морю при условии, если страны Запада снимут санкции с Москвы.
Также сообщалось, что оккупанты пытались разблокировать Мариупольский порт для вывоза украинского зерна и металлопроката. Стоимость продукции, которую россияне могут украсть, оценивается в более чем $170 миллионов.
Помимо этого, компания Maxar зафиксировала в порту Мариуполя несколько иностранных кораблей, с помощью которой оккупанты могут вывезти украденное зерно и металлопрокат.