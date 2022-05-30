Оккупанты заявили о начале поставок украинского зерна в РФ: в МИД уже отреагировали (фото)

Оккупационная администрация утверждает, что в Россию начали отправлять прошлогодний урожай, а на складах в Херсонской области находятся большие запасы зерна.

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Оккупационные власти Херсонской области заявили о начале поставок в Россию украденного украинского зерна. Об этом заявил коллаборант, замглавы администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов.

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По его словам, речь идет об экспорте прошлогоднего урожая.

Коллаборант заявил, что на территории Херсонской области хранятся большие запасы украинского зерна и в данный момент решается вопрос о поставках семечки для производства масла на местные или российские заводы.

"Есть место, куда складывать (новый урожай — ред.), хотя, конечно, очень много зерна находится здесь. Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны РФ", — продолжил Стремоусов и добавил, что с 20 июня в неподконтрольном Киеву регионе начнется уборка озимых зерновых.

Помимо этого, как утверждает замруководителя оккупационной администрации, украинское зерно, которое поставляется в Россию, может проходить через порты Бердянска и Мариуполя. По словам Стремоусова, сейчас захватчики налаживают логистику украденной продукции, чтобы она доходить к российским предприятиям.

"Решается вопрос, как максимально настроить логистику: то ли морскими путями сообщением через Бердянск, Мариуполь, то ли это будет происходить каким-то образом автотранспортом. Это очень большие объемы", — подытожил коллаборат в интервью ТАСС.

Стоит отметить, что информацию о начале экспорта украинского зерна в Россию также обнародовало агентство Reuters. В частности, иностранные журналисты назвали поставки украденного зерна "экспортом", а оккупированную Херсонскую область — "промосковским регионом".

Как отреагировали в МИД Украины?

На публикацию Reuters о поставках украинской продукции в РФ отреагировал спикер МИД Украины Олег Николенко, который обвинил западное СМИ в продвижении пророссийской пропаганды.

"Не промосковская Херсонская область, а оккупированная Россией Херсонская область. Не экспорт зерна, а поставки украденного зерна. Не военно-гражданская администрация, а российско-оккупационная администрация", — добавил Николенко в своей публикации.

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Напомним, МИД РФ отказался признавать факт кражи украинского зерна на оккупированных территориях. В дипломатическом ведомстве утверждали, что Россия готова организовать безопасный проход кораблей с продукцией по Черному морю при условии, если страны Запада снимут санкции с Москвы.

Также сообщалось, что оккупанты пытались разблокировать Мариупольский порт для вывоза украинского зерна и металлопроката. Стоимость продукции, которую россияне могут украсть, оценивается в более чем $170 миллионов.

Помимо этого, компания Maxar зафиксировала в порту Мариуполя несколько иностранных кораблей, с помощью которой оккупанты могут вывезти украденное зерно и металлопрокат.