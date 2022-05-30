Окупанти заявили про початок постачання українського зерна до РФ: у МЗС вже відреагували (фото)

Окупаційна адміністрація стверджує, що в Росію почали відправляти торішній урожай, а на складах у Херсонській області є великі запаси зерна.

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Окупаційна влада Херсонської області заявила про початок поставок до Росії вкраденого українського зерна. Про це заявив колаборант, заступник голови адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов.

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За його словами, йдеться про експорт минулорічного врожаю.

Колаборант заявив, що на території Херсонської області зберігаються великі запаси українського зерна і зараз вирішується питання про постачання насіння для виробництва олії на місцеві або російські заводи.

"Є місце, куди складати (новий урожай — ред.), хоча, звичайно, дуже багато зерна тут. Зараз частково люди вивозять, домовилися з тими, хто купує з боку РФ", — продовжив Стремоусов і додав, що з 20 червня у непідконтрольному Києву регіоні розпочнеться збирання озимих зернових.

Крім цього, як стверджує заступник керівника окупаційної адміністрації, українське зерно, яке поставляється до Росії, може проходити через порти Бердянська та Маріуполя. За словами Стремоусова, наразі загарбники налагоджують логістику вкраденої продукції, щоб вона доходити до російських підприємств.

"Вирішується питання, як максимально налаштувати логістику: чи морськими шляхами сполученням через Бердянськ, Маріуполь, чи це відбуватиметься якимось чином автотранспортом. Це дуже великі обсяги", — підсумував колаборат в інтерв'ю ТАСС.

Варто зазначити, що інформацію про початок експорту українського зерна до Росії також оприлюднило агентство Reuters. Зокрема, іноземні журналісти назвали постачання вкраденого зерна "експортом", а окуповану Херсонську область — "промосковським регіоном".

Як відреагували у МЗС України?

На публікацію Reuters про постачання української продукції до РФ відреагував речник МЗС України Олег Ніколенко, який звинуватив західне ЗМІ у просуванні проросійської пропаганди.

"Не промосковська Херсонська область, а окупована Росією Херсонська область. Не експорт зерна, а постачання вкраденого зерна. Не військово-цивільна адміністрація, а російсько-окупаційна адміністрація", — додав Ніколенко у своїй публікації.

[ + – ] У МЗС розкритикували Reuters через публікацію про постачання українського зерна [ + – ] У МЗС розкритикували Reuters через публікацію про постачання українського зерна

Нагадаємо, МЗС РФ відмовилося визнавати факт крадіжки українського зерна на окупованих територіях. У дипломатичному відомстві стверджували, що Росія готова організувати безпечний прохід кораблів із продукцією Чорним морем за умови, якщо країни Заходу знімуть санкції з Москви.

Також повідомлялося, що окупанти намагалися розблокувати Маріупольський порт для вивезення українського зерна та металопрокату. Вартість продукції, яку росіяни можуть вкрасти, оцінюється більш ніж у $170 мільйонів.

Крім цього, компанія Maxar зафіксувала в порту Маріуполя кілька іноземних кораблів, за допомогою яких окупанти можуть вивезти вкрадене зерно та металопрокат.