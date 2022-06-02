В Украине из-за войны 17% бизнеса приостановили свою деятельность , — Минфин

Украинским предпринимателям необходимо возобновлять работу и платить налоги, которые, в первую очередь, идут на поддержку украинской армии, считает министр Сергей Марченко.

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Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью изданию Mind рассказал о ситуации, в которой оказался украинский бизнес в результате военных действий в стране. Министр привел данные Нацбанка, согласно которым 17% бизнеса в Украине приостановило свою деятельность, и до 30% предпринимателей частично утратили активность по сравнению с довоенным состоянием.

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Марченко отметил, что более плачевная ситуация была в марте месяце, однако с апреля активность украинских предпринимателей возобновляется и бизнес постепенно возобновляет деятельность. По мнению министра, этому способствует большая поддержка бизнеса со стороны государства.

"Сейчас малый и средний бизнес (I–III группы) могут не платить налоги. К примеру, III группа вместо 5% платит 2%. К тому же эта группа максимально расширена – и такой налог с оборота может платить весь бизнес", — отметил чиновник.

Марченко признался, что он не сторонник идеи поддержки бизнеса со стороны государства, кроме создания условий для предоставления кредитов на льготных условиях. По его словам, государство серьезно поддержало тех людей, которые в первые месяцы войны потеряли работу, выплатив им 6500 грн одноразовой помощи.

Также министр озвучил суммы налоговых поступлений в государственную казну — Украина получает 54-56 млрд грн, и этими деньгами покрывает только ⅓ потребности необходимых расходов. Исходя из этого Марченко убежден в необходимости полноценного возобновления деятельности бизнеса и соответственно уплаты налогов.

"А сейчас наш месседж для бизнеса прост: возобновляйте свою деятельность, продолжайте работу, платите налоги. И это очень важно, потому что налоги уходят, в первую очередь, в поддержку украинской армии. Если мы хотим выиграть в войне с РФ, бизнес должен быть солидарен вместе с государством и выполнять эту функцию", — подчеркнул министр.

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Ранее министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина нуждается в миллиардах долларов для покрытия бюджетных расходов. В Минфине ожидают, что в апреле и мае этого года дефицит госбюджета составит 5-7 млрд долларов.

По мнению министра Сергея Марченко, экономика Украины в 2022 году упадет на уровне 44%, а дефицит бюджета каждый месяц составляет около $5 млрд, если война в стране продлится дольше, чем три-четыре месяца.