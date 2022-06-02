В Україні через війну 17% бізнесу призупинили свою діяльність, — Мінфін

Українським підприємцям необхідно відновлювати роботу та сплачувати податки, які насамперед ідуть на підтримку української армії, вважає міністр Сергій Марченко.

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Міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю виданню Mind розповів про ситуацію, в якій опинився український бізнес унаслідок воєнних дій у країні. Міністр навів дані Нацбанку, згідно з якими 17% бізнесу в Україні призупинило свою діяльність, і до 30% підприємців частково втратили активність у порівнянні з довоєнним станом.

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Марченко зазначив, що плачевніша ситуація була в березні, проте з квітня активність українських підприємців відновлюється, і бізнес поступово відновлює діяльність. На думку міністра, цьому сприяє більша підтримка бізнесу з боку держави.

"Зараз малий і середній бізнес (I-III групи) можуть не сплачувати податки. Наприклад, III група замість 5% платить 2%. До того ж ця група максимально розширена — і такий податок із обороту може сплачувати весь бізнес", — зазначив чиновник.

Марченко зізнався, що він не є прихильником ідеї підтримки бізнесу з боку держави, крім створення умов для надання кредитів на пільгових умовах. За його словами, держава серйозно підтримала тих людей, які в перші місяці війни втратили роботу, виплативши їм 6500 грн одноразової допомоги.

Також міністр озвучив суми податкових надходжень до державної скарбниці — Україна отримує 54-56 млрд грн, і цими грошима покриває лише ⅓ потреби необхідних витрат. Виходячи з цього, Марченко переконаний у необхідності повноцінного поновлення діяльності бізнесу та, відповідно, сплати податків.

"А зараз наш меседж для бізнесу простий: відновлюйте свою діяльність, продовжуйте роботу, платіть податки. І це дуже важливо, тому що податки йдуть насамперед на підтримку української армії. Якщо ми хочемо виграти у війні з РФ, бізнес має бути солідарний разом із державою та виконувати цю функцію", — наголосив міністр.

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Раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україна потребує мільярдів доларів для покриття бюджетних видатків. У Мінфіні очікують, що у квітні та травні цього року дефіцит держбюджету складе 5-7 млрд доларів.

На думку міністра Сергія Марченка, економіка України в 2022 році впаде на рівні 44%, а дефіцит бюджету щомісяця становитиме близько $5 млрд, якщо війна в країні триватиме довше, ніж три-чотири місяці.