Не только соль: что исчезает из магазинов из-за боевых действий на востоке Украины

Остановка северодонецкого объединения "Азот" может привести к дефициту уксуса и удобрений.

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"Северодонецкое объединение Азот" остановило деятельность в первые дни войны, это угрожает дефицитом уксусу и удобрениям отечественного производства. Об этом говорится в новой статье Фокуса "Без соли и шампанского. Какая продукция предприятий Бахмута и Северодонецка исчезает с полок".

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"Северодонецкое объединение Азот" прекратило работу из-за боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Group DF на шестой день полномасштабной войны России против Украины. Тогда остановили все ключевые цеха, прекратили производство удобрений. Остатки готовой продукции и химикаты вывезли с территории предприятия за пределы Луганской области.

С тех пор руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай много раз сообщал в своем Телеграм-канале об обстрелах "Азота" российскими военными и даже назвал завод "почти уничтоженным".

Тем временем в магазинах с полок разметают уксус, который производится на основе все той же уксусной кислоты, которую производил "Азот". Ранее приобрести 9%-ный стандартный столовый уксус можно было за 22-30 грн./литр, а сейчас во многих супермаркетах остался на полках лишь более дорогой яблочный и винный уксус.

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Отметим, "Северодонецкое объединение Азот" заявляет, что является лидером в Украине по выпуску уксусной кислоты, метанола и винилацетата. Предприятие производит азотные удобрения, газы, кислоты, полимеры и полимерные изделия (например, полиэтиленовые мешки с клапаном) и другую продукцию. Основные мощности направлены на изготовление 1020 тыс. тонн жидкого технического аммиака в год, 550 тыс. тонн аммиачной селитры, 390 тыс. тонн мочевины, 190 тыс. тонн метанола, 150 тыс. тонн уксусной кислоты, 60 тыс. тонн водного технического аммиака.

На предприятии до войны работало 6700 людей. Завод не прекращал свою работу с началом пандемии коронавируса, так как его отнесли к стратегическим. Осенью 2020-го компания получила лицензию и готовилась выпускать медицинский кислород, так как это побочный продукт производства азотных удобрений. К октябрю объемы поставок кислорода достигли 62,7 тонн.

Как ранее сообщал Фокус, в ходе нынешней посевной аграрии сократили посевные площади для кукурузы, потому что эта культура потребляет много минеральных удобрений.