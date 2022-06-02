Не лише сіль: що зникає з магазинів через бойові дії на сході України

Зупинка сєвєродонецького об'єднання "Азот" може призвести до дефіциту оцту та добрив.

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"Сєвєродонецьке об'єднання Азот" зупинило діяльність у перші дні війни, це загрожує дефіцитом оцту та добривами вітчизняного виробництва. Про це йдеться в новій статті Фокусу "Без солі та шампанського. Яка продукція підприємств Бахмута та Сєвєродонецька зникає з полиць".

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"Сєвєродонецьке об'єднання Азот" припинило роботу через бойові дії. Про це повідомили у пресслужбі Group DF на шостий день повномасштабної війни Росії проти України. Тоді зупинили всі ключові цехи, припинили виробництво добрив. Залишки готової продукції та хімікати вивезли з території підприємства за межі Луганської області.

Відтоді керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай багато разів повідомляв у своєму Телеграм-каналі про обстріл "Азоту" російськими військовими й навіть назвав завод "майже знищеним".

Тим часом у магазинах з полиць розмітають оцет, який виробляється на основі тієї ж оцтової кислоти, яку виробляв "Азот". Раніше придбати 9%-ний стандартний столовий оцет можна було за 22-30 грн/літр, а зараз у багатьох супермаркетах залишився на полицях лише дорожчий яблучний та винний оцет.

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Зазначимо, "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" заявляє, що є лідером в Україні з випуску оцтової кислоти, метанолу та вінілацетату. Підприємство виробляє азотні добрива, гази, кислоти, полімери та полімерні вироби (наприклад, поліетиленові мішки з клапаном) та іншу продукцію. Основні потужності спрямовані на виробництво 1 020 тис. тонн рідкого технічного аміаку на рік, 550 тис. тонн аміачної селітри, 390 тис. тонн сечовини, 190 тис. тонн метанолу, 150 тис. тонн оцтової кислоти, 60 тис. тонн водного технічного аміаку.

На підприємстві до війни працювало 6 700 людей. Завод не припиняв своєї роботи з початком пандемії коронавірусу, оскільки його віднесли до стратегічних. Восени 2020-го компанія отримала ліцензію та готувалася випускати медичний кисень, оскільки це є побічним продуктом виробництва азотних добрив. До жовтня обсяги постачання кисню досягли 62,7 тонни.

Як раніше повідомляв Фокус, під час нинішньої посівної аграрії скоротили посівні площі для кукурудзи, тому що ця культура споживає багато мінеральних добрив.