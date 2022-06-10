Нужны деньги. Как бизнес Украины во время войны перешел к активной работе

"Невероятно, но бизнес адаптируется к войне быстрее, чем ранее к пандемии COVID-19. Стимулировать развитие бизнеса даже в столь трудное время вполне реально". Мнение.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинский бизнес – это пример невероятной самоорганизации, гибкости, адаптации к ситуации, а также героизма. Месяц тишины, начиная с 24 февраля, настораживал, что наша экономика перейдет в состояние стагнации. Однако это затишье очень быстро перешло в активную работу. Работу на сохранение рабочих мест, поддержку волатильности курса гривны, на обеспечение населения необходимой продукцией, на поддержку армии.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Важно

Нужные деньги. Как украинские компании получают кредиты под 0% во время войны

Конечно, сейчас сложно провести исследование и понять, в каком состоянии находится бизнес. Однако мы однозначно видим, что продолжают регистрироваться новые предприятия. По сравнению с аналогичным периодом (2 месяца с начала войны), в прошлом году этот показатель упал почти на 50%. Но и позитивно то, что по сравнению с временами COVID-19 в 2020 году, показатель выше на 29%. Это говорит о том, что бизнес адаптируется к войне даже быстрее, чем к пандемии.

Важно

Под бомбами. Как работает бизнес в Украине в условиях полномасштабной войны

Сейчас наибольшее количество запросов от бизнеса поступает в отношении финансовых возможностей, а точнее, инструментов "быстрых денег" (кредиты, лизинг, рассрочки, безвозвратная финансовая помощь). Не менее важны вопросы и по логистике – внутренней, экспорту и импорту товаров.

Также предприниматели из восточных и южных областей обращаются с запросами о релокации предприятий. Этим вопросом занимается Министерство экономики Украины совместно с областными военно-гражданскими администрациями. А именно — решают вопросы расселения людей, поиска офисов и транспортировки оборудования по территории Украины.

[ + – ] Война в Украине принесла потери тысячам предпринимателей, но уже сейчас появляются ниши для новых бизнесов внутри страны

Сегодня государство поддерживает бизнес с помощью выплат перемещенным лицам, а также выплачивает помощь бизнесу, который трудоустраивает внутренне перемещенных лиц, идет поддержка через кредиты по программе "5-7-9" под 0% на время военного положения, финансирование и страхование экспортных контрактов.

В то время, как в стране многие теряют работу, у многих появляется шанс начать свое небольшое дело, и государство должно им в этом помочь

Стимулировать дальнейшее развитие бизнеса даже в столь трудное время вполне реально. По моему мнению, очень важно диверсифицировать логистические пути, которые понадобятся нам и в будущем. То есть нужно инвестировать в разгрузочные терминалы около границы со странами ЕС и переходить постепенно на экспорт-импорт товаров по железной дороге и автодорогам. Важно также создать благоприятные условия налогообложения для новых предпринимателей. Сегодня многие потеряли работу, не могут найти новую и, соответственно, их можно стимулировать открывать собственное дело. И, конечно же, нужны дешевые деньги. Это еще один важный компонент для развития бизнеса.

Важно