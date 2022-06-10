Потрібні гроші. Як бізнес України під час війни перейшов до активної роботи

"Неймовірно, але бізнес адаптується до війни швидше, ніж раніше до пандемії COVID-19. Стимулювати розвиток бізнесу навіть у такий скрутний час цілком реально". Думка.

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Український бізнес — це приклад неймовірної самоорганізації, гнучкості, адаптації до ситуації та героїзму. Місяць тиші, починаючи з 24 лютого, насторожував, що наша економіка перейде у стан стагнації. Однак це затишшя дуже швидко перейшло в активну роботу. Роботу на збереження робочих місць, підтримку волатильності курсу гривні, забезпечення населення необхідної продукцією, підтримку армії.

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Потрібні гроші. Як українські компанії отримують кредити під 0% під час війни

Звичайно, зараз складно провести дослідження та зрозуміти, в якому стані знаходиться бізнес. Проте, ми однозначно бачимо, що продовжують реєструватися нові підприємства. Порівняно з аналогічним періодом (2 місяці з початку війни) минулого року цей показник упав майже на 50%. Але й позитивно те, що порівняно з часом COVID-19 у 2020 році, показник вищий на 29%. Це говорить про те, що бізнес адаптується до війни навіть швидше, ніж до пандемії.

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Під бомбами. Як працює бізнес в Україні в умовах повномасштабної війни

Зараз найбільше запитів від бізнесу надходить щодо фінансових можливостей, а точніше, інструментів "швидких грошей" (кредити, лізинг, розстрочки, безповоротна фінансова допомога). Не менш важливі питання і щодо логістики — внутрішньої, експорту та імпорту товарів.

Також підприємці зі східних та південних областей звертаються із запитами про релокацію підприємств. Цим питанням займається Міністерство економіки України спільно з обласними військово-цивільними адміністраціями. А саме — вирішують питання розселення людей, пошуку офісів та транспортування обладнання територією України.

[ + – ] Війна в Україні завдала втрат тисячам підприємців, але вже зараз з'являються ніші для нових бізнесів усередині країни

Сьогодні держава підтримує бізнес за допомогою виплат переміщеним особам, а також виплачує допомогу бізнесу, який працевлаштовує внутрішньо переміщених осіб, триває підтримка через кредити за програмою "5-7-9" під 0% на час воєнного стану, фінансування та страхування експортних контрактів.

Тоді, коли у країні багато хто втрачає роботу, у багатьох з'являється шанс розпочати свою невелику справу, і держава повинна їм у цьому допомогти.

Стимулювати подальший розвиток бізнесу навіть у такий скрутний час цілком реально. На мою думку дуже важливо диверсифікувати логістичні шляхи, які знадобляться нам і в майбутньому. Тобто потрібно інвестувати у розвантажувальні термінали біля кордону з країнами ЄС та переходити поступово на експорт-імпорт товарів залізницею та автошляхами. Важливо також створити сприятливі умови оподаткування нових підприємців. Сьогодні багато хто втратив роботу, не може знайти нову і, відповідно, їх можна стимулювати відкривати власну справу. І, звичайно, потрібні дешеві гроші. Це ще один важливий компонент розвитку бізнесу.

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