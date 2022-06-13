Привет из Кубани: в магазинах оккупированного Херсона появились продукты из РФ и Крыма

Жители Херсона сообщают, что подсолнечное масло "Дары Кубани" в "Сильпо" продают по 100 грн за литр.

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В оккупированном Херсоне идет активный ввоз продуктов из регионов России и Крыма. По данным журналиста-эксперта "Института массовой информации" Романа Кабачия, местные жители сообщают о подсолнечном масле и молочных продуктах из Кубани.

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"Кто-то очень сильно хотел единства Кубани с Украиной, так она уже в Херсоне, в виде масла, сыра. И выбор сортов пива поражает, конечно. Цена, по всей видимости, большим шрифтом в залесских тугриках, меньшим в гривне", — отметил Роман Кабачий.

По его словам, фото с продуктами присланы его френдом по Фейсбук, которая так описала состоявшийся 12 июня день России.

Подсолнечное масло "Дары Кубани" предлагают в магазинах по цене около 100 грн./литр, упаковка творога 9% "Кубанская буренка" стоит 114 грн. также в ассортименте херсонского "Сильпо" — пиво из Крыма и мороженое.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне российские паспорта захотели получить только 23 человека в основном, из числа местных коллаборационистов, в Мелитополе — лишь 30 человек.

Как сообщалось, на временно оккупированных территориях Херсонской области российские военные устраиваются работать к местным жителям из-за проблем с обеспечением.