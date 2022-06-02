Оккупанты нанимаются к жителям Херсонской области собирать клубнику за 50 грн в час

Российские солдаты вынуждены искать способы заработать из-за проблем с обеспечением войск РФ в регионе.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На временно оккупированных территориях Херсонской области российские военные устраиваются работать к местным жителям из-за проблем с обеспечением. В частности, солдаты собирают клубнику за 50 гривен в час. Об этом в четверг, 2 июня, сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг" в своем Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным украинских военных, солдаты противника испытывают сложности с логистическим обеспечением, поэтому вынуждены приходить к местным жителям за работой.

"Военные знаменитой "второй армии мира", как гастарбайтеры готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику. Предлагают свои услуги по 50 грн (не рублей) в час", — говорится в сообщении.

В ОК "Юг" отметили, что, по словам местных жителей, российские военные ведут себя нормально и хорошо работают.

В то же время часть пользователей Facebook увидели в сообщении ОК "Юг" о работе солдат противника на жителей Херсонской области признаки "романтизации" оккупантов:

"Не верю! Они скорее автомат на владельца наставят и будут воровать никого не спрашивая! Это что за романтизация оккупантов?!";

"Действительно, как здесь указано в комментариях, романтизация оккупантов… Вчера эти руки насиловали, воровали, убивали, а теперь клубничку собирают за деньги и такие все вежливые? Серьезно? Забыли уже за Бучу, Ирпень, Гостомель, Мариуполь?";

"Романтизация… а там и не заметим как замычим ту песенку о "братьях";

"Зачем это сообщение, даже если что-то подобное имело место? Неужели вы не понимаете, что этим вы очеловечиваете оккупантов, и это может быть информспецоперацией? Какой смысл? Смотрите, они люди, и не грабят и убивают, а готовы работать, как люди, за деньги?.. Я удивляюсь нашим силам информационных спецопераций, если они есть…".

Некоторые комментаторы отнеслись к посту украинского командования с юмором:

"Ласковая украинизация)";

"Хватит в москву на заработки, 🤣 уже ОНИ у НАС работают";

"Это 15к гривен в месяц. Гнать их, они нам цены сбивают))".

Напомним, по данным Фокуса, в оккупированных регионах Украины присутствует угроза голода — противник не только отбирает у аграриев почти все зерно, но и опустошает частные дома.

Ранее мы писали, что оккупационные власти Херсонской области закрыли въезд и выезд из региона на подконтрольные украинскому правительству территории.