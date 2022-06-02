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Украина Российско-украинская война

Оккупанты нанимаются к жителям Херсонской области собирать клубнику за 50 грн в час

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Фото: Facebook | Под Херсоном оккупанты нанимаются собирать клубнику за 50 грн в час

Российские солдаты вынуждены искать способы заработать из-за проблем с обеспечением войск РФ в регионе.

На временно оккупированных территориях Херсонской области российские военные устраиваются работать к местным жителям из-за проблем с обеспечением. В частности, солдаты собирают клубнику за 50 гривен в час. Об этом в четверг, 2 июня, сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг" в своем Facebook.

По данным украинских военных, солдаты противника испытывают сложности с логистическим обеспечением, поэтому вынуждены приходить к местным жителям за работой.

"Военные знаменитой "второй армии мира", как гастарбайтеры готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику. Предлагают свои услуги по 50 грн (не рублей) в час", — говорится в сообщении.

В ОК "Юг" отметили, что, по словам местных жителей, российские военные ведут себя нормально и хорошо работают.

В то же время часть пользователей Facebook увидели в сообщении ОК "Юг" о работе солдат противника на жителей Херсонской области признаки "романтизации" оккупантов:

  • "Не верю! Они скорее автомат на владельца наставят и будут воровать никого не спрашивая! Это что за романтизация оккупантов?!";
  • "Действительно, как здесь указано в комментариях, романтизация оккупантов… Вчера эти руки насиловали, воровали, убивали, а теперь клубничку собирают за деньги и такие все вежливые? Серьезно? Забыли уже за Бучу, Ирпень, Гостомель, Мариуполь?";
  • "Романтизация… а там и не заметим как замычим ту песенку о "братьях";
  • "Зачем это сообщение, даже если что-то подобное имело место? Неужели вы не понимаете, что этим вы очеловечиваете оккупантов, и это может быть информспецоперацией? Какой смысл? Смотрите, они люди, и не грабят и убивают, а готовы работать, как люди, за деньги?.. Я удивляюсь нашим силам информационных спецопераций, если они есть…".

Некоторые комментаторы отнеслись к посту украинского командования с юмором:

  • "Ласковая украинизация)";
  • "Хватит в москву на заработки, 🤣 уже ОНИ у НАС работают";
  • "Это 15к гривен в месяц. Гнать их, они нам цены сбивают))".
клубника, херсонская область, оккупанты
клубника, херсонская область, оккупанты
клубника, херсонская область, оккупанты
клубника, херсонская область, оккупанты
клубника, херсонская область, оккупанты
клубника, херсонская область, оккупанты
клубника, херсонская область, оккупанты
клубника, херсонская область, оккупанты
клубника, херсонская область, оккупанты
клубника, херсонская область, оккупанты

Напомним, по данным Фокуса, в оккупированных регионах Украины присутствует угроза голода — противник не только отбирает у аграриев почти все зерно, но и опустошает частные дома.

Ранее мы писали, что оккупационные власти Херсонской области закрыли въезд и выезд из региона на подконтрольные украинскому правительству территории.