Окупанти наймаються до жителів Херсонської області збирати полуницю за 50 грн за годину

Російські солдати змушені шукати способи заробити через проблеми із забезпеченням військ РФ у регіоні.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські військові влаштовуються працювати до місцевих жителів через проблеми із забезпеченням. Зокрема, солдати збирають полуницю за 50 гривень за годину. Про це в четвер, 2 червня, повідомила пресслужба Оперативного командування "Південь" у своєму Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

За даними українських військових, солдати супротивника зазнають складнощів із логістичним забезпеченням, тому змушені приходити до місцевих жителів за роботою.

"Військові знаменитої "другої армії світу", як гастарбайтери готові групами складати зброю купами і збирати полуницю. Пропонують свої послуги за 50 грн (не рублів) за годину", — йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" зазначили, що, за словами місцевих жителів, російські військові поводяться нормально та добре працюють.

Водночас частина користувачів Facebook побачила в повідомленні ОК "Південь" про роботу солдатів супротивника на жителів Херсонської області ознаки "романтизації" окупантів:

"Не вірю! Вони швидше автомат на власника наставлять і крастимуть, нікого не питаючи! Це що за романтизація окупантів?!";

"Справді, як тут зазначено в коментарях, романтизація окупантів... Учора ці руки ґвалтували, крали, вбивали, а тепер полуничку збирають за гроші і такі всі ввічливі? Серйозно? Забули вже за Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь?";

"Романтизація ... а там і не помітимо як замикаємо ту пісеньку про "братів";

"Навіщо це повідомлення, навіть якщо щось таке було? Невже ви не розумієте, що цим ви олюднюєте окупантів, і це може бути інформспецоперацією? Який сенс? люди, за гроші?.. Я дивуюсь нашим силам інформаційних спецоперацій, якщо вони є…".

Деякі коментатори поставилися до посади українського командування з гумором:

"Ласкава українізація)";

"Досить у москву на заробітки, 🤣 вже ВОНИ у НАС працюють";

"Це 15к гривень на місяць. Гнати їх, вони нам ціни збивають))".

Нагадаємо, за даними Фокусу, в окупованих регіонах України є загроза голоду — противник не тільки відбирає в аграріїв майже все зерно, а й спустошує приватні будинки.

Раніше ми писали, що окупаційна влада Херсонської області закрила в'їзд та виїзд з регіону на підконтрольні українському уряду території.