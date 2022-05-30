Голод та геноцид. Мародерство та свавілля росіян позбавлять людей їжі на окупованій території

Джерела Фокусу повідомляють про катастрофічну ситуацію із продовольством у захоплених Росією регіонах.

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У коментарі Фокусу Марія Колесник, заступниця директора ProAgro Information Company, повідомила, що в окупованих регіонах України є загроза голоду — оскільки інфраструктура там знищена і не оновлюється, а окупанти грабують не лише бізнесменів-аграріїв, у яких зерно забирають під нуль, але й спустошують приватні господарства та будинки. "Люди на окупованих територіях позбавлені продовольства та умов для існування. Відбувається геноцид", — зазначає Колесник.

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ЗС РФ намагаються розблокувати порт у Маріуполі та вивезти звідти зерно та метал на $170 млн

Продовольство окупанти розкрадають у промислових масштабах. Команда KSE Агроцентру повідомляє, що на окупованих територіях України зберігалося близько 1,5 млн тонн зернових. З них уже кількасот тисяч тонн росіяни вивезли за межі захоплених українських областей.

Факти злочинів окупантів підтверджують супутникові знімки. Як повідомляв Фокус, технологічна компанія Maxar Technologies опублікувала кадри, на яких видно, як у порту Севастополя два суховантажі під російським прапором завантажують зерном, імовірно вкраденим на окупованій території України.

Крадене в Україні зерно Росія намагається розпродати. Марія Колесник уточнює, що Ліван та Єгипет вже відмовилися від нього, але Сирія купує. Саме цю державу, на думку співрозмовниці Фокусу, Росія розраховує використовувати як хаб для подальшого продажу українського зерна в регіоні.

Раніше Фокус повідомляв, що в Сирії, яка зберігає тісні відносини з Росією, виявили російське торгове судно з викраденим українським зерном, якому раніше відмовили в портах Єгипту та Лівану.

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Виростити та вберегти від загарбників новий урожай на окупованих територіях навряд чи вдасться. За інформацією KSE Агроцентру, росіяни пропонують аграріям обмінювати левову частку майбутнього врожаю на дизель. А тим, хто відмовляється від участі в цій схемі, погрожують вилученням техніки, ресурсів та полоном. Тобто під російською окупацією жоден аграрій не застрахований від розкрадання врожаю під загрозою фізичної розправи.

Раніше у своєму огляді Фокус аналізував, які існують можливості відшкодувати завдані аграріям збитки коштом російської сторони. Попередньо втрати агросектору оцінюють у $6,4 млрд.

Докладніше про майбутній урожай та ситуацію в агросекторі читайте в огляді Фокусу "Урожай воєнного часу. Чи нагодує Україна себе та світ у 2022 році".