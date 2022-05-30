Голод и геноцид. Мародерство и произвол россиян лишат людей еды на оккупированной территории

Источники Фокуса сообщают о катастрофической ситуации с продовольствием в захваченных Россией регионах.

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В комментарии Фокусу Мария Колесник, заместитель директора ProAgro Information Company, сообщила, что в оккупированных регионах Украины присутствует угроза голода – поскольку инфраструктура там уничтожена и не обновляется, а оккупанты грабят не только бизнесменов-аграриев, у которых зерно забирают под ноль, но и опустошают частные хозяйства и дома. "Люди на оккупированных территориях лишены продовольствия и условий к существованию. Происходит геноцид", — отмечает Колесник.

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Продовольствие оккупанты расхищают в промышленных масштабах. Команда KSE Агроцентра сообщает, что на оккупированных территориях Украины хранилось около 1,5 млн. тонн зерновых. Из них уже несколько сотен тысяч тонн россияне вывезли за пределы захваченных украинских областей.

Факты преступлений оккупантов подтверждают спутниковые снимки. Как сообщал Фокус, технологическая компания Maxar Technologies опубликовала кадры, на которых видно, как в порту Севастополя два сухогруза под российским флагом загружаются зерном, предположительно украденном на оккупированной территории Украины.

Ворованное в Украине зерно Россия пытается распродать. Мария Колесник уточняет, что Ливан и Египет уже отказались от него, но Сирия покупает. Именно это государство, по мнению собеседницы Фокуса, Россия рассчитывает использовать как хаб для дальнейшей продажи украинского зерна в регионе.

Ранее Фокус сообщал, что в Сирии, которая сохраняет тесные отношения с Россией, обнаружили российское торговое судно с похищенным украинским зерном, которое ранее было отклонено в портах Египта и Ливана.

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Вырастить и уберечь от захватчиков новый урожай на оккупированных территориях вряд ли удастся. По информации KSE Агроцентра россияне предлагают аграриям обменивать львиную долю будущего урожая на дизель. А тем, кто отказывается от участия в этой схеме, угрожают изъятием техники, ресурсов и пленением. То есть, под российской оккупацией ни один аграрий не застрахован, от расхищения урожая под угрозой физической расправы.

Ранее в своем обзоре Фокус анализировал, какие существуют возможности возместить нанесенный аграриям ущерб за счет российской стороны. Предварительно потери агросектора оцениваются в $6,4 млрд.

Подробнее о будущем урожае и ситуации в агросекторе читайте в обзоре Фокуса "Урожай военного времени. Накормит ли Украина себя и мир в 2022 году".